【プリンセッション・オーケストラ】プリンセスがパワーアップ！ 場面カットも公開
日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中の『プリンセッション・オーケストラ』。プリンセスの新たな＜テイクミーハイヤーver.＞の姿、そしてアリスピアンの姿に戻ったバンド・スナッチの場面カットが公開された。
＞＞＞テイクミーハイヤーver.の姿や場面カットをチェック！（写真8点）
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび公開されたのは、バンド・スナッチとの戦いでパワーアップし＜テイクミーハイヤーver.＞となったプリンセスたちの姿。そして戦いに敗れアリスピアンの姿に戻ったバンド・スナッチたちの場面カット。
さらに、なつの歌声がプリンセスたちに届き、歌のカケラによってパワーアップしたプリンセスたちのもとに、ついに現れた赤の女王。「アリスピアを統べる者」と語る赤の女王とプリンセスたちの決戦が今後どのように描かれるのか、そしてプリンセスはアリスピアに平和をもたらすことができるのか、今後の展開にますます期待が高まる。
また、23話で初披露されたプリンセスの新たな戦闘曲『Super Higher Dreamer！！！』（オルケリア）は各種音楽サイトにて現在配信中。赤の女王が歌う『真紅の荊』は9月15日（月）0時より配信開始となる。
（C）Project PRINCESS-SESSION
