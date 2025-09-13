ÈþÀî·û°ì¤¬¸øÉ½¤·¤¿Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤È¤Ï¡¡¿´Â¡¼ý½ÌÃ´¤¦¡ÖÆ¶·ëÀá¡×¤Ë°Û¾ï¡¡¿´ÉÔÁ´¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â
²Î¼êÈþÀî·û°ì¡Ê79¡Ë¤¬13Æü¡¢µÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥Õ¥¡¥¯¥¹¤Ç³Æ¼Ò¤Ë¡ÖÈþÀî·û°ì¡¡µÙÍÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢¡Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡Ê¤É¤¦¤Õ¤¼¤ó¤·¤ç¤¦¤³¤¦¤°¤ó¡Ë¡¡¿´Â¡¤Îµ¬Â§Àµ¤·¤¤¼ý½Ì¤òÃ´¤¦¡ÖÆ¶·ëÀá¡×¤ÎÆ¯¤¤Ë°Û¾ï¤¬À¸¤¸¡¢Ì®Çï¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¡Ö½ùÌ®¡×¤ä¡¢µÕ¤Ë¡ÖÉÑÌ®¡×¤òÈ¯¾É¤¹¤ëÉÂµ¤¡£
½ùÌ®¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢Â©ÀÚ¤ì¤äÉâ¼ð¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡Ö¿´ÉÔÁ´¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢È¯¾É¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤ÎÂÐ½è¤¬É¬Í×¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ë¿´Â¡Ää»ß¤ä¡¢°Õ¼±¾Ã¼º¤â¤¢¤ë¡£µÕ¤ËÉÑÌ®¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢Æ°Ø©¡Ê¤É¤¦¤¡Ë¤ò¼«³Ð¤·¡¢½ùÌ®¤ÈÉÑÌ®¤¬¹çÊ»¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿´Â¡¤ÎÆ°¤¤òÊä½õ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤Ï¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ä¿´¶Ú¾É¡¢¿´¶Ú±ê¤Ê¤É¹çÊ»¾É¤È¤·¤Æµ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¸¶°ø¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£