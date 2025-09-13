＜部活動の送迎＞わが子を同乗させてくれる人にお礼をしたい。気を遣わせない贈り物って何がある？
わが子が加入する部活動やクラブチームの練習・試合のため、遠方まで行かなくてはいけないことはままあります。車での送迎は、親に期待されるフォローのひとつ。その場合、それぞれの保護者がわが子を送迎するのが基本ですが、ひとりが何人かをまとめて送迎してくれるケースも珍しくありません。
よく知らない相手への贈り物の定番といえば、やっぱりスイーツ
とあるママの片道1時間の送迎に、わが子が同乗させてもらうことになった。ママスタコニュニティにそんな投稿がありました。子ども同士が同じ部活をやっているといいます。
『みなさんなら、お礼にどんな物を用意しますか？ 当日、行きのタイミングで渡しても迷惑ではないですか？』
送迎が10〜20分程度の短距離なら、「ありがとうございます」の言葉だけで済ませることもできそうです。2〜3時間の長距離なら、お礼だけでなく高速代やガソリン代にも配慮したいところ。片道1時間という微妙な距離にぴったりのお礼はどんな物でしょう？
『私はちょっとおしゃれなセレクトショップのチョコレートをあげた』
『スイーツチェーン店の、ちょっといい焼き菓子でいいんじゃない？』
いくつかのコメントが集まりましたが、好みをよく知らない相手へ贈る定番といえば、やはりスイーツ系。1,000円〜2,000円くらいがほどよい金額と考える声が目立ちました。ただ……じつはこの投稿があがったのは、暑い季節のこと。
暑い季節ならチョコよりもおすすめなのが、ゼリー類
『当日手渡すなら、チョコレートとかの溶けるやつはナシだな』
そう、これがほかの季節なら問題なかったのですが、なにせ暑い時期です。そのママさんは帰りも乗せてくれるようなので、子どもたちの活動中は現場で待機することになるでしょう。ずっと車中にいることは考えにくいので、車はエアコンを切って駐車場に停めるはず。暑〜い車内に置かれたチョコレートがどうなるかは……。簡単に想像がつきます。チョコレート単品ではなくてもクッキーの間にサンドされているなど、チョコを使ったお菓子は多いもの。またチョコと同じくらい種類の多いチーズ系のお菓子も、物によっては熱に弱い場合があります。集まったコメントで、おすすめする方が目立ったのは「ゼリー」でした。
『部活の差し入れにも使えそうなゼリー飲料とか、飲み物系がいいと思う』
送迎する側としてゼリーをもらったことがあるママも複数いて、「うれしかった」と好評です。パウチ式ならフタをキュッと閉めれば持ち歩きもできるので、便利。当日手渡すならしっかり冷やしておきたいですね。
『うちは運動部だから、大会の補食として次回も持っていけそうな物にする。一口サイズの小分けゼリーや、ゼリー飲料など。あとはそのママの子どもが好きそうな物を、わが子に事前リサーチさせておく』
車に同乗させてくれるのは、おそらくこちらから頼んだわけでなく、先方から申し出てくれた話。お子さんとそのお友達は仲がよいはずですから、事前リサーチは簡単でしょう。
『ペットボトルなら持ち歩きしやすいし、持ち帰っても飲める。私なら子どもも含め、同乗者の本数を渡すよ』
暑い時期に何本あっても足りなさそうな飲み物は、いうまでもなくおすすめです。ただ、同乗者全員分としてもおそらく数百円。飲み物だけでは「安すぎる？」と感じたら、プラスアルファのお菓子を添えてはいかがでしょう。「私が送迎したときは、飲み物とスナック菓子をいただいた。ありがたく頂戴した」というコメントもありました。
「お疲れさま」の気持ちを込めて
『もらう側なら子どもへの物より、自分への心遣いのほうがうれしい。子どもの飲み物などは準備万端で行くから当日はもう不要だし、荷物がさらに増えるのも困る。以前、当日に「朝、忙しかったでしょ」とコーヒーとパンを差し入れてくれた方がいて、すごくうれしかった』
当日部活で頑張る子どもたちは当然ですが、大変なのはママも同じ。お弁当持参の場合はさらなる早起きも加わり、寝不足の満身創痍（まんしんそうい）で会場に向かうママもいるでしょう。送ってもらう側は運転という大きな手間を引き受けてもらったのですから、相手のお友達ではなくママ自身に心遣いするのは理にかなっています。
『相手との関係性にもよるだろうけど、ビール好きな人にお願いしたので6本パックを手渡した。大変な思いをしているのは親だから、親をいたわる物をあげたいと思って』
もらった相手は「今日一日頑張って、帰宅したらたくさんビールが飲める！」と、さぞうれしかったでしょう。親しい相手だったら、より喜んでくれそうな物をピンポイントであげるのもいいですね。
『私があげるのはホットアイマスクや、美肌効果もありそうな栄養ドリンク。コンビニでも手に入る物くらいのほうが、相手にも気を遣わせないだろうし』
食べ物ではありませんが同じ”消え物”という意味では、シートやマスク類もおすすめ。アイマスク以外にも疲れた脚に貼るひんやりシートなど、最近はさまざまなシート類が販売されています。お肌のパックシートも喜ばれそう。2〜3種類を1枚ずつ組み合わせて、「お疲れさまセット」を作ってはどうでしょうか。送迎してくれた感謝の気持ちが、よりダイレクトに伝わるかもしれません。また、「次にうちが送迎する番になったとき、相手に『何かあげなきゃ』と気を遣わせたくない。軽い感じで渡している」といった声もありました。子どもたちのフォローは持ちつ持たれつですから、相手に気を遣わせないお礼がやはり基本のよう。コメントにもあったように、「コンビニで手軽に手に入る物」を目安にするとよさそうですね。