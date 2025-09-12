健康に過ごし、心地よい朝を迎えられる習慣をご紹介します。ここでは、「キキ弁」というお弁当動画がSNSでも話題になっている、インフルエンサーのキキさんに密着。心も体も元気でいられる1日のルーティンを伺いました。

1日の始まりはキッチンから

お弁当箱からちょっとだけはみ出す、彩りよいおかずをたっぷりつめる動画が、SNSで人気のキキさん。毎朝4時前には起きて、キッチンに立ちます。子どもたちが家を出て、お弁当は夫の分だけになりましたが、早起きの習慣は変わりません。

【写真】キキさんが用意する朝ごはん

「下ごしらえは前日にすませているとはいえ、SNS用の撮影をしながらの作業なので、お弁当をつめ終えるまでに長丁場になることも。1日でいちばん体力も気力も使う作業です」（キキさん、以下同）

キッチンを片付けてピカピカにしたあとは、洗濯の合間に空をゆっくり見上げたり、コーヒーをいれてリラックス。「今日のお弁当づくりも無事に終わった〜」という解放感をしみじみと味わうのが、キキさんにとって至福のひとときです。

気持ちよく朝を迎えるためキキさんが変えたこと

50歳を目前に、体調を崩した経験のあるキキさん。健康でいるため、実践していることは？

●1：快眠のため夜は湯船につかる

「面倒だから」と、入浴はシャワーですませるのが習慣でしたが、ちゃんと湯船につかることに。

「よく眠れるし、冷え性や疲労にも効果がありそうです」

●2：夫と無理に夜ごはんのタイミングを合わせない

以前は夫が帰るのを待ち、夜ごはんが20時頃になっていました。

「私は朝が早いので、年始に話し合って、食事の時間を別々にすることに。お互い自分のペースで過ごせるようになりました」

●3：少しでも朝ごはんを食べる

今まで朝ごはんは食べない派だったというキキさんですが、体調不良の一因かもと、少しでも朝ごはんを取ることを習慣化。

「ちゃんと朝からおなかがすくようになったんですよ。体って不思議ですね」