クルマ買う系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が公開した動画では、ワンソク氏が所有するトヨタ「ランドクルーザー250 ZX First Edition（以下、ランクル250）」の納車1年レポートを軸に、「ランドクルーザー300（以下、ランクル300）」「レクサスGX550（以下、GX550）」「レクサスLX600（以下、LX600）」を比較している。性能、快適性、経済性、そして近年の懸念である盗難リスクまで、多角的に語った内容だ。



まずランクル250について、ワンソク氏は納車当初は辛口評価だったとしつつ、「キャラクターを理解すれば楽しい車よ！」と述べた。高速道路での加速では、ディーゼルとガソリンを比較し、「おそらくガソリンモデルよりは、こっちのディーゼルのほうが明らかに速い」と語った。先進運転支援では、最新のアダプティブクルーズコントロールや40 km/h以下でハンズオフ可能な「アドバンストドライブ」を挙げ、「運転支援やシステムが最新なのは新型車のメリット！」と強調。装備面ではシートヒーター/ベンチレーション、ステアリングヒーター、後席ベンチレーションなどを取り上げ、「GXやLXと比べても装備の充実は引けを取らない！」と、ラグジュアリー系にも匹敵するとした。



ランクル300については、2021年当時の車両本体価格（GR SPORT）は770万円で「今考えると超破格！」と評価。内装の質感も「1,000万円でも納得できるレベルの質感」と語った。一方で盗難リスクに関しては、「盗難の心配をしながら乗るのがだいぶ疲れてしまって、もう車庫の肥やしになっていた」と明かした。操舵フィールは油圧パワステと電動アクチュエーターの組み合わせにより、「ステアの応答性は一番ファジーな印象」と指摘した。



GX550は、個性的なエクステリアについて「ロボっぽい見た目が良いのよ！ エクステリアはかなり満足度高い！」と述べた。価格はオプション込みで「総額1,400万円近く」としつつ、「リセールも間違いないと思うので軽自動車を買うより出費は少ないまである」と、資産価値に言及した。一方で装備面では、「ランクル250に装備が負けちゃだめでしょう」と、後席の4ゾーンエアコンやベンチレーションがGXにない点を不満として挙げた。



LX600は内装の質感を認めつつも、ワンソク氏にとってはトゥーマッチだったという。「ほとんど連れ出せなかったのは後悔」とし、盗難リスクや車体の大きさが運転時のストレスにつながったと述べた。



以上の実体験に基づく「個人的な満足度ランキング」は次のとおりだ。



【ワンソク氏の個人的な満足度ランキング】



1. レクサスGX550

2. ランクル300

3. ランクル250

4. レクサスLX600



最終的に「この4台の中で一番気に入ってるのはGX550かもしれない」と語った。LX600は「あまりに高すぎる盗難リスクとデカさ」がストレスとなり「宝の持ち腐れ」になった一方、GX550は「ほどよいドヤ感」と「ロボっぽい見た目」が決め手になったという。ランクル250は当初の辛口評価から一転し、「意外とカジュアルに使える良さ」があり、燃費は「12.1 km/L」だったとし、最終的に3位に入った。購入を検討する読者にとって、本動画の比較はスペック表では見えにくい「生の声」として参考になるだろう。「欲しいと思った時に買えるのが一番」という言葉も印象的だ。

