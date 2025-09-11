ぽっこりお腹＆脇腹のたるみに効く！１日５セット【くびれ腹を取り戻す】簡単エクササイズ
「最近、ウエストのくびれがなくなった気がする…」
そんな悩みを解消するのにぴったりなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【スパインツイスト】。座ったまま体をひねるだけで、脇腹の筋肉に直接アプローチでき、贅肉を落としやすくしてくれるのが魅力です。続けるほどにお腹まわりを引き締めながら姿勢も整い、“ほっそり見え”を後押ししてくれます。
スパインツイスト
（１）床に骨盤を立てて背筋を伸ばして座り、かかとが一直線になるように脚を交互に揃えて両手を胸の前でクロスさせる
（２）一旦息を吸って、息を吐きながら上半身をねじっていく
（３）ねじり切ったら息を吸い、息を吐きながら元の位置に戻していく
反対方向も同様に行い、“１日あたり左右各５回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには上半身をねじったときに「お尻が浮かさないこと」、「骨盤が前傾しないこと」、「骨盤が後傾しないこと」の３つがポイント。脇腹の贅肉は「ひねり動作」で効率的にアプローチできます。ぜひ「骨盤が床に対して垂直に立った状態をキープすること」を心がけて実践してくださいね。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞