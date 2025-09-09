¡Ö½÷¤¬·Ù»¡¸Æ¤ó¤À¤Î¤«¡©¡×¿ùËÜ½Ó¹ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡ËÂáÊá¤ÎºÝ¤âË½¤ì¤Þ¤ï¤êÄñ¹³¡Ä¥Ç¡¼¥ÈÂåÊÖ¶âÌÜÅª¤Ç18»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê½÷ÀÏ¢¤ì½Ð¤·ÍÆµ¿¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è
¥Ç¡¼¥ÈÂåÊÖ¶âµá¤á¼Ö¤ÇÄ¹»þ´ÖÏ¢¤ì²ó¤·
Åìµþ¡¦ÃÝ¤ÎÄÍ·Ù»¡½ð¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¤¦¤Ä¤à¤¯ÃË¡£
¶âÁ¬¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À¤òÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢¤ì½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿ùËÜ½Ó¹ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¡£
2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥ÈÂå¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Ç¡¼¥ÈÂå¤òÊÖ¶â¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¤Î¤À¡£
½÷À¤ÎÇ¤ä¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ï¡¼¾¡¼ê¤Ë¼Ö¤Ë
9·î4Æü¡¢°ñ¾ë¸©¤Ë¤¢¤ë½÷À¤Î¼«Âð¤Ë²¡¤·³Ý¤±¤ë¤È¡¢½÷À¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤ä¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ï¡¼¤Ê¤É¤ò¼«¿È¤Î¼Ö¤ËÀÑ¤ß¹þ¤à¡£
½÷À¤¬¼Ö¤Ë¾è¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤òºî¤ë¤È¡¢¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤¬¤¢¤ëÅìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Þ¤ÇÌó18»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢¤ì½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤«¤é¡Ö½õ¤±¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤·¤¿¿ÆÀÌ¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¡£
¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤ÇÄ¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í2¿Í¤¬µ¢Âð¤·¡¢·Ù»¡¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£
¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡¤ËË½¤ì²ó¤êÄñ¹³
¤½¤ÎºÝ¡¢¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂçÀ¼¤ò¾å¤²¡Ö¤Ê¤ó¤Ç·Ù»¡¤¬Íè¤Æ¤ë¤ó¤À!?½÷¤¬·Ù»¡¸Æ¤ó¤À¤Î¤«¡©¤Ê¤ó¤Ç²È¤ò¤ß¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Í¤¨¤ó¤À¡ª¡×¤ÈË½¤ì²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ª¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤òµñÈÝ¡£Äñ¹³¤òÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¶âÁ¬´Ø·¸¤Ç¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÌµÍý¤ä¤êÏ¢¤ìµî¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
