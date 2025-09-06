【インタビュー】5日に公開されたムード歌謡グループ「純烈」のドキュメンタリー映画「純烈ドキュメンタリー 死ぬまで推すのか」（監督岩淵弘樹）。昨年11月に行われた純烈初の日本武道館コンサートの裏側と会場に駆け付けるファンに密着して注目の作品となっている。紆余曲折を乗り越え、“近すぎる距離”でファンとともに歩んできたグループの今後の夢についてリーダーの酒井一圭（50）に聞いた。同作は5日からTOHOシネマズ日比谷ほかで1週間限定公開される。（鈴木 美香）

――純烈として最初に推してくれた人のことは覚えていますか？

「もちろん覚えていますよ。亡くなってしまったんですけど“男1号”という人がいたんです」

――男1号！？どんな方だったのでしょうか？

「当時、50代のおじさんでした。戦隊が大好きで。僕たちが九州のハウステンボスで初めて歌った時、初めて僕たちのイベントに来てくれた20代の女性とそのお母さんがいて。そして“男1号”のおじさんがその母娘に『あの人がこういうキャラで…』って僕たちの説明をして、母娘の質問に答えてくれていたんです。そうしたら、この娘とおじさんが付き合うことになって。娘が小田井（涼平）のファンで、おじさんは俺のファンだったんだけど、結婚することになったんです」

――すごい展開ですね！

「そう！それで『結婚式に俺ら歌いに行くよ』って言って、当時のメンバー6人全員で出席して歌ったの。『よせばいいのに』とか（笑い）」

――その後、男1号の方とはどのようなお付き合いをしていたのでしょうか？

「接骨院の先生だったので、純烈のスケジュールが激しくなって友井（雄亮）が腰が外れて動けへんって時に楽屋に来てもらって鍼をやってもらったりとか、そういう仲間でした。でも、そのおっさんの顔を２年ぐらい見なくなったから、離婚したのかな？とか、病気になったのかな？とか思っていたら（昨年11月の）日本武道館公演の前々日に電話があって、泣きながら『酒井さん、どうしても僕、見に行けないって』って。その時に初めて病気やったんやなって分かって『病院どこや？』って聞いて、そうしたら、たまたま近くにいたから病室に行ったんですよ。そこには奥さんもいて。そこで『全部ネタバレも言うわ』って口頭でひと足先に武道館公演をやったの。『これでもう武道館公演見たからな』って。おじさんはボロボロ泣いて聞いてくれました」

――それでその方とご家族の今は？

「会った後、しばらくして去年亡くなりました。奥さんはオフ会を見に来てくれたし、お母さんは白川（裕二郎）のファンでこの前も見に来てくれました」

――ファンとの絆が強いですよね。

「それぞれいろんな思い出がありますよ。健康センターのころからの常連のおばちゃん軍団が健康センターの支配人に『また呼んであげなよ』って言ってくれたから２回目があったというのもある。本当に僕らは良いお客さんに恵まれた。心優しい人が多くて、感謝しかないです」