しりとり心理テストでわかる！「この秋手にする実り」

Ｑ、しりとりをしましょう。「さんま」に続ける言葉はどれ？

A：まくら

B：マグネット

C：マスカット

D：マスタード

あなたの答えはどれでしたか？直感で選んでください。

このテストでわかることは？

深層心理において、「さんま」は秋＝収穫を表すシンボル。そのため、その言葉から連想する答えから、あなたの「この秋手にする実り」が明らかになるのです。

A：「まくら」を選んだ人がこの秋手にする実り…密かに続けてきた分野で認められる

のんびり屋のマイペースなところがあるあなた。コツコツ努力するのは、あまり得意ではないけれど、好きなことだけは不思議と楽しく息長く続けられそう。

この秋手にするのは、密かに続けてきた趣味や習い事などの分野での成果。賞をもらったり、周囲から賞賛を浴びたり、自分が誇らしくなるような実りのはず。もしずっと温めている作品やアイディアがあるなら、ぜひコンテストやコンペでアピールを。

B：「マグネット」を選んだ人がこの秋手にする実り…信頼できる仲間やパートナーが見つかる

マグネットは、粘着的なエネルギーを象徴するアイテム。この答えを選んだ人は、粘り強く努力できるタイプです。目標や夢を定めたら、それに向けてコツコツと頑張ることができるはず。

この秋手にするのは、心の底から信頼できる仲間やパートナーが見つかるという実りのようです。あなたのことを理解して、陰ながらいろいろサポートしてくれる人たちが現れることで、人生は今まで以上に輝きを増すでしょう。

C：「マスカット」を選んだ人がこの秋手にする実り…悩みや不安から解放される

さんま同様に、秋を象徴する食べ物と言えば、マスカットです。これを選んだあなたは、素直で陽気。楽しいことが大好きで、時間さえあればレジャーや旅行に繰り出しているかも。

この秋手にするのは、悩みや不安から解放されて精神的に穏やかに過ごせるという実りのようです。ストレスを感じていた相手や苦手な仕事に知らぬ間に関わらなくてよくなったり、ふと心が軽くなっていることに気づくような瞬間がありそう。

D：「マスタード」を選んだ人がこの秋手にする実り…敗者復活戦に挑むチャンス

ピリッと辛いマスタードは、食材を引き立てる刺激的なスパイス。これを選んだあなたは、ユニークな発想や考え方をする個性派タイプです。

この秋手にするのは、敗者復活戦に挑むチャンス。以前失敗したこと、諦めた分野で、再び勝負できる機会が巡ってくるみたい。今さら無理だなんて思わず、気持ちを新たにぶつかってみましょう。きっと想定外の好展開に恵まれ、今度こそ納得の結果や収穫を得られるはずです。