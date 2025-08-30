Wonjungyoの新作チーク♡自然なツヤ感でふんわり血色アップ

涙袋メイクの第一人者、ウォン・ジョンヨ氏監修のWonjungyoから、新作リキッドチーク「ベアブルームチーク」と専用ブラシ「アーティストタッチブラシ #03」が9月26日（金）に発売♡ブランドミューズTWICE MOMOの華やかな新ビジュアルも公開され、日常を彩るふんわりツヤ感メイクが楽しめます。肌に溶け込む自然な血色感で、ほんのり華やぐ頬を叶えてくれるアイテムです。

自然なツヤ感を演出するベアブルームチーク



Wonjungyo初のリキッドチーク「ベアブルームチーク」は全4色・各1,650円（税込）。ミルクピーチやピーチティーなど、ピーチベースのニュアンスカラーで肌に溶け込むように発色。

よれずに密着し、内側からにじむような血色感を演出します。ヒアルロン酸Na・セラミドNP配合で保湿力もあり、ふんわりツヤ感のある頬を長時間キープ可能です。

プロ仕上げの技術を再現するアーティストタッチブラシ #03



同日発売の「アーティストタッチブラシ #03」は、リキッドチーク専用に設計された丸型ブラシで、毛先の長さや厚みをミリ単位で調整。

小さめサイズで細かな部分も塗りやすく、ブラシで頬をタップするだけで水彩画のような自然な色づきが完成。価格は1,320円（税込）で、ベアブルームチークとの合わせ使いがおすすめです。

TWICE MOMOの新ビジュアルで日常に彩りを



新ビジュアルはアートディレクター・吉田ユニ氏監修。ピンクを基調にした世界観の中、花やブランケットなど日常のアイテムとともに、満開の花のような華やかさを演出。

ベアブルームチークで頬にやさしく溶け込むピンクベージュを使用し、透明感と血色感を兼ね備えたMOMOの表情が際立つ仕上がりになっています。

Wonjungyoでふんわり血色メイクを楽しもう♡



Wonjungyoのベアブルームチークとアーティストタッチブラシ #03は、自然なツヤ感と血色感を簡単に叶えるリキッドチークセット。

TWICE MOMOの新ビジュアルとともに、日常に彩りを添えるアイテムです。全国の取扱店や公式オンラインストア、Amazon・楽天・Qoo10などで購入可能♡

価格はチークが1,650円、ブラシが1,320円（税込）なので、ぜひチェックしてみてください。