タブレット見ながら快適エクササイズ♪“ながら運動”の決定版！【アルインコ】簡単組立＆軽量フィットネスバイクがAmazon限定で販売中！
タブレット見ながら快適エクササイズ♪【アルインコ】簡単組立＆軽量フィットネスバイクがAmazon限定で販売中！
折りたためるコンパクトで軽量なクロスバイク。省スペースで快適にエクササイズが可能。体力維持や運動不足解消に宅トレを始めたい方にピッタリ。家事や育児・在宅ワークの合間やすきま時間に、テレビを観ながら音楽を聴きながら「ながら運動」を習慣化しよう。
タブレットやスマホが置けるトレーを搭載。お気に入りの動画や映画を見ながら、好きなアーティストの音楽を楽しみながら運動ができる。
ダイヤルを回すだけで運動中もスムーズにペダルの負荷調節が可能。自分の体力に合わせて調節できるので、家族みんなで使用ができる。(レベル1~3:健康増進、4~6:ダイエット、7~8:トレーニング)
フィットネスバイクは大きく場所を取りそうなイメージだが、折りたたみ式でコンパクトに収納できるから一人暮らしの方でも気軽に始められる。
