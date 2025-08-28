»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×Áê¼¡¤°ÅÅÏÃÏ¢Íí¤Ë¡ÖÃÏÍë¤Ï¤½¤³¤éÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ª¡×
¸µ½÷Í¥¤Ç²ÖÁÏºî²È¤Î»ÖÊæÈþ±Ù»Ò(69)¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á¶·¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
»ÖÊæÈþ¤ÏÇúÇË¥·¡¼¥ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡ÖÃÏÍë¤Ï¤½¤³¤éÃæ¤Ë¤¢¤ë!¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¤¦¤Á¤Î¥È¥¤¥ì¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡£¤³¤ì¤±¤Ã¤³¤¦ÉÔÊØ¤Ç¤Í¡£²¼¤Ë¹ß¤ê¤¿¤ê¡¢¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ã¤ÈÄ¾¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¡¢TOTO¤Î½¤Íý¤Î¿Í¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ËÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÄ¾¤ë!°ÂÅÈ¤Î¤ï¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÆü¡¢¤½¤Î»þ´Ö¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬¤Ê¤ê¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÅÅÏÃ¼è¤ë¤ï¤¿¤·¡×¤È¤·¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¤Ç¤¹!¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼!¤½¤·¤Æ¼¡!´ÖÈ±¤¤¤ì¤º¡¢¤Þ¤¿ÅÅÏÃÌÄ¤ê¡¢º£ÅÙ¤³¤½¤Ï?¤³¤Á¤é¡¢½÷À¥»¥Ö¥ó¤Ç¤¹!¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼!TOTO¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¤É¤Á¤é¤â¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÅÅÏÃ!¡Ê¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¿¤·¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó!¡Ë¡×¤È½µ´©»ï¤«¤é¼èºàÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»ÖÊæÈþ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤é¼è¤é¤Ê¤¤ÅÅÏÃ¡£¤³¤ì¤â¿ÀÂ÷!???ÃÏÍë¤Ï¤½¤³¤éÃæ¤Ë¤¢¤ë!¶ì¾Ð¡×¤ÈÅê¹Æ¤ò·ë¤ó¤À¡£
27Æü¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ä½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢»ÖÊæÈþ¤¬É×¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¡Ê68¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë3¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤«¤éÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£