本拠地レッズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地レッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、投げては5回2安打1失点、9奪三振2四球と好投し今季初勝利をマーク。打っては5打数1安打で5-1の勝利に貢献した。試合後、MLB公式が投稿した意外な1枚が大反響を集めている。

大谷は、初回と2回ともにランナーを出すも要所で三振を奪って切り抜けた。3回にマルテのソロを浴びるもその後は立て直し、今季最多9奪三振でレッズ打線を封じた。

749日ぶりの白星を挙げた16分後、MLB公式Xが公開したのは世界的人気を誇る韓国のグループ「BTS」のVと大谷の2ショットだった。文面に「テヒョンは勝利の妖精？」と記したまさかの投稿には、2時間で6000件を超えるいいねがつけられる大反響となっている。

2人は25日（同26日）の試合前にドジャースタジアムで交流。テテの愛称で知られるVは、背番号7のユニホームを着用していた。ベンチで握手をかわしてハグ。笑顔で記念撮影をしていた。

ドジャースはレッズとの3連戦で全勝。27日（同28日）に2位パドレスが敗れたため、ゲーム差を2に広げた。



（THE ANSWER編集部）