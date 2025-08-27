U-20WÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡© U-23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¡È³Ý¤±»ý¤Á¡É¤Î²ÄÇ½À¤â¡£Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿³¤³°ÁÈ¤Î¾·½¸²ÄÈÝ¡ÚU-20ÂåÉ½¡Û
¡¡£¹·î27Æü¤«¤é¥Á¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç»Ä¤ê£±¤«·î¡£¥°¥ë¡¼¥×A¤ËÆþ¤Ã¤¿U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢27Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥¨¥¸¥×¥È¤ÈÂÐÀï¤·¡¢30Æü¤Ë¤Ï³«ºÅ¹ñ¤Î¥Á¥ê¤ÈÀï¤¦¡£ºÇ½ªÀï¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢¾å°Ì£²¥Á¡¼¥à¤â¤·¤¯¤Ï³ÆÁÈ£³°Ì¤Î¾å°Ì£´¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡À¤³¦¤Î¶¯¹ë¹ñ¤È¿¿·õ¾¡Éé¡£¤½¤ó¤Êº£Âç²ñ¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤À¡£
¡¡ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿º£Ç¯£²·î¤ÎU-20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï23Ì¾¤ÇÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¤Ï21Ì¾¤ÎÅÐÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯³°¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°ÁÈ¤Î¾·½¸¤Ï½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¸ò¾Ä¼¡Âè¡£¸½¾õ¤Ç¤ÏÀÞ¾×ºî¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢£¹·îÈ¾¤Ð¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ÎÀ£Á°¤Þ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤ËFW±ö³·ò¿Í¡ÊNEC¡Ë¤äDF¾®¿ù·¼ÂÀ¡Ê¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÄÏ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤Î»²Àï²ÄÈÝ¤ÏÂç²ñÄ¾Á°¤Þ¤Ç¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î³¤³°ÁÈ¤â¥¯¥é¥Ö¼¡Âè¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¹ü³Ê¤¬Äê¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡£¸·î27Æü¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢²ø²æ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÆüÄø¤ÇÀïÎóÉüµ¢¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËüÁ´¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¾·½¸¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡ÖËÍ¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò°ÊÁ°¤ÎÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç´ä¡Ê¹ä¡¿U-22ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¿¹»³¡Ê²ÂÏº¡¿¸½¡¦ÀçÂæ´ÆÆÄ¡Ë¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ï²áµî¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï21¿Í¤·¤«¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¡£AÂåÉ½¤Î¤è¤¦¤Ë26Ì¾¤ÇÄ©¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£21Ì¾Á´°÷¤¬ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Áª¹Í¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡²áµî¤Ë²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁª¼ê¤ò¾·½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤êÀÚ¤é¤º¤ËÀïÎÏ¤È¤·¤Æ·×»»¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÎòÂå¤Î³ÆÇ¯ÂåÊÌ¤ÎÂç²ñ¤Ê¤É¤Î»öÎã¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢Éé½ýÌÀ¤±¤ÎÁª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿µ½Å¤Ë¾õÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£³¤³°ÁÈ¤Î»²Àï¼¡Âè¤ÇÂç¤¤¯¾ðÀª¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤ÏJ¥¯¥é¥Ö¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Á´¤¯»î¹ç¤ËÍí¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸õÊäÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë³¤³°¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤òµá¤á¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥¯¥é¥Ö¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Æü¾Ï³Ø±àÂ´¶È¸å¤Ë¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿FW¹â²¬Îâñ¥¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹£³Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥ô¥¡¥é¥·¥¨¥ó¥Ì¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢ºòÅß¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥Ø¥ó¥¯¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿MFÊÝÅÄ·ø¿´¤â¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ£²Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µÕ¤Ëº£²Æ¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿FW¸åÆ£·¼²ð¤Ï¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßÃÏ¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«Äê¤á¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ë¤¬¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÁª¼ê¤ÎÎÏ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¿¨¤ì¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¡¢£¸·î²¼½Ü¤«¤é³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ëU-22ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤À¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤Á¤é¤âU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÁÈ¤ÈÆ±¤¸¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤ÇÁª¼ê¤Î¾·½¸¤ËÀ©¸Â¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤³¤³°ÁÈ¤â¾·½¸¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÁ¥±Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡££±¥«¥Æ¥´¥ê¡¼£²¥Á¡¼¥à¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥ì¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ¥±Û´ÆÆÄ¡Ë
¡¡¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¾å¤ÎÁª¼ê¤Ï³Ý¤±»ý¤Ä¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤»¤Ð¡¢¥Á¥ê¹Ô¤¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ëÆ»¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡µã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤â¥á¥ó¥Ð¡¼³ÎÄê¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï£²½µ´Ö¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÍÍ¡¹¤Ê»öÂÖ¤ËÂÐ±þ¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½¾õ¤Î¥Ù¥¹¥È¤òÃµ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
