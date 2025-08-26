300円で大丈夫！？「IKEAより安いのに高スペック！」専門店泣かせの100均店の家電小物

今回ご紹介するのは、ダイソーの『ワイヤーライト（100LEDs、カラー）』。お部屋をおしゃれに彩ってくれる、カラータイプのLEDワイヤーライトです。IKEAにシンプルな温白色の似たようなライトがありますが、そちらは800円近く…。こちらはIKEAよりスペックが高いのに、330円（税込）とお得ですよ♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ワイヤーライト（100LEDs、カラー）

価格：￥330（税込）

長さ（約）：10m

販売ショップ：ダイソー

このクオリティで300円は凄い！ダイソーの『ワイヤーライト（100LEDs、カラー）』

ダイソーには、お部屋を彩ってくれるおしゃれな家電小物が充実！中には専門店で販売されていてもおかしくないような、コスパとクオリティの高さを兼ね備えたお宝級商品が見つかることも…♡

今回ご紹介するのは『ワイヤーライト（100LEDs、カラー）』という商品。お部屋のインテリアとして使える、カラータイプのLEDワイヤーライトです。

価格は、なんと330円（税込）と超お手頃！筆者が購入した店舗では、インテリア売り場に陳列されていました。

IKEAでシンプルな温白色の似たようなワイヤーライトが販売されていますが、そちらは価格が800円近くします。

IKEAのものは長さ4.9mで全40球なのに対し、ダイソーのものは長さ10mで全100球です。

ライトの色が異なるものの、圧倒的にダイソーの商品のほうがお得に感じます！

使用する際は、少しずつ巻きを解いていくのがおすすめです。

かなりボリュームがあるので、絡まると解くのが大変です。

6畳のお部屋なら十分明るい◎間接照明としてもおすすめ！

赤、黄、青、緑、紫の小さな光で、さりげなく華やかな雰囲気を演出します♡

瓶に半分ほど入れてみましたが、6畳のお部屋なら間接照明として使えるほど明るいです！

USB式で別売のACアダプター・モバイルバッテリーに接続して使えるので、電池が不要なのも嬉しいかぎり。

壁やカーテンレールなどに這わせてもおしゃれだなと思いました。

今回は、ダイソーの『ワイヤーライト（100LEDs、カラー）』をご紹介しました。

お店のような凝ったインテリアを楽しめておすすめです！ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。