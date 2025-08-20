【検索中？】「この世で一番美しいのは誰？」の問いに鏡が重すぎてフリーズ!?「光回線にしたら？」と読者【作者に聞く】
五コマ漫画家、伊東(@ito_44_3)さんの創作ギャグ漫画「now loading...」を紹介しよう。本作はおとぎ話「白雪姫」を現代風にオマージュしたもので、魔法の弱体化を感じる作品に11万いいねの大きな反響が集まっている(2025年2月27日付)。
■「鏡よ、鏡。この世で一番美しいのは誰？」
「いくら魔法の鏡とはいえ、世界中の顔面を検索したらさぞ処理が重いだろうな、と思って描きました」と制作の経緯を話してくれた作者の伊東さん。「誰もが知っている白雪姫の導入から、誰もが経験している『重くてフリーズ』という展開につなげることで、共感を呼びやすかったのかと思います」と多くの反響を呼んだ理由についても語ってくれた。
「鏡よ、鏡。この世で一番美しいのは誰？」という定番の問いかけになかなか反応しない鏡。そんな鏡のようすに不安を感じたお妃の対象範囲を狭めていこうとする行動はおもしろく、そこには「『国』だとまだまだ対象者が多くて処理が大変そうなので…。都道府県まで絞るほうが現実的かなと考えました」という伊東さんならではのアイデアが隠されている。
伊東さんの秀逸なアイデアに、読者からは「県在住だったのか」「意外と近くに住んでる」や「この機に光回線にしたら？」「インデックスが張れてない」「統計を取り直すべき」などネット民からの声が相次いだ。
最後に「これだけ描き続けていても、いまだに何がヒットするかはわからない。毎日投稿をルーティンにすることで計画的に作業しています。Xの反応がモチベに直結するので、いいね・リポスト・リプライなどいただけると励みになります！」とコメントを残してくれた伊東さん。おとぎ話「白雪姫」を現代風にアレンジした本作「now loading...」、ぜひ一度読んでみては？
取材協力：伊東(@ito_44_3)