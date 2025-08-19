8月21日（木）に発売される『美的』10月号に吉田朱里監修の「絶対メイク上達★Ｗ神マルチブラシ」が付属する。

【画像】『美的』10月号は吉田朱里監修のメイクブラシが付録に

元NMB48で大人気コスメプロデューサー・吉田朱里が数百種類のメイクブラシを試し試行錯誤を重ねて制作した今号だけのオリジナル付録が登場した。吉田本人も「形状はもちろん、毛質の良さとみっちり感も相まって、感動するのほど使えるブラシに仕上がりました♡ 自分なりのお気に入りの活用法を見つけるのも楽しそう。SNS等でアップしていただけるとうれしいです！」とコメント。『美的』10月号の誌面では、アカリン本人がブラシの活用術を徹底解説。さらに、人気ヘア&メイクpaku☆chanさん流の活用術も大公開される。

吉田朱里の今はまっているものやこだわりの美容法、ビューティ・マインドを深掘りするインタビューも大充実。同じ美容系YouTuberでアカリンと大の仲良しのふたり・水越みさととありちゃんとの美容誌初のクロストークも掲載。

