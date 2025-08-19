¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡¢ÀöºÞÉÕÃå¤·¤¿ÍÆ´ï¤Ç¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ»ö°Æ¤ÎÈ¯À¸¤ò¼Õºá¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿¤¿¤áÈ¯À¸¤·¤¿¤â¤Î¡×
¡¡²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥óÂç¼ê¤Î¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×¤Ï19Æü¡¢µÜ¾ë¸©Ì¾¼è»Ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢ÀöºÞ¤¬ÉÕÃå¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¡¢ÍøÍÑµÒ¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÁÊ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀöºÞÉÕÃå»ö°Æ¤Î·Ð°Þ
¡¡Æ±Å¹¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡ÖÀöºÞ¤¬ÉÕÃå¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î¤´Äó¶¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÏÍ¤Ó¤È¤´Êó¹ð¡×¤È¤ÎÊ¸½ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢¡Ø¤Ï¤Þ¼÷»Ê Ì¾¼èÅÎ¤»¤¤Î¤·¤¿Å¹¡Ù¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤¿¡Ø¤Ï¤Þ¥¢¥¤¥¹¡Ê¥Ð¥Ë¥é¡Ë¡Ù¤ÎÍÆ´ï¤ËÀöºÞ¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤ò¸ý¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÅö³º¤ªµÒÍÍ¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¶ìÄË¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤è¤ê¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¤Î»ö°Æ¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈ¯À¸ÆüÁ°Æü¤Ç¤¢¤ë8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊÄÅ¹¸å¡¢¥¥Ã¥Á¥óÆâ¤ÎÀ¶ÁÝ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿½¾¶È°÷¤¬¥¢¥¤¥¹ÊÝ´ÉÍÑÎäÅà¸Ë¤Î¾å¤ËÀöºÞÅù¤òÊ®Ì¸¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÑ¶ñ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤ÎÍÑ¶ñ¤«¤éÏ³¤ì½Ð¤¿ÀöºÞ¤¬ÎäÅà¸ËÆâ¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢¥¢¥¤¥¹ÍÆ´ï¤ËÉÕÃå¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»ö°ÆÈ¯À¸¸å¤ËÅà¸ËÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÇÑ´þ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÎäÅà¸ËÆâ¤ÎÀö¾ô¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£²ó¤Î»ö°Æ¤ÎÈ¯À¸¤ò¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Ç¤ÏÅö³ºÍÑ¶ñ¤òÎäÅà¸Ë¤ä¿©´ï¡¢¿©ºà¤Ê¤É¤Î¾åÉô¤Ë¤ÏÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½¾Á°¤è¤ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤ÆÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö°Æ¤Ï¤½¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿¤¿¤áÈ¯À¸¤·¤¿¤â¤Î¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁ´½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÄÌ¤ê¤Îºî¶È¤ÎºÆÅ°Äì¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ÉÍýÂÎÀ©¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀöºÞÉÕÃå»ö°Æ¤Î·Ð°Þ
¡¡Æ±Å¹¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡ÖÀöºÞ¤¬ÉÕÃå¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î¤´Äó¶¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÏÍ¤Ó¤È¤´Êó¹ð¡×¤È¤ÎÊ¸½ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢¡Ø¤Ï¤Þ¼÷»Ê Ì¾¼èÅÎ¤»¤¤Î¤·¤¿Å¹¡Ù¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤¿¡Ø¤Ï¤Þ¥¢¥¤¥¹¡Ê¥Ð¥Ë¥é¡Ë¡Ù¤ÎÍÆ´ï¤ËÀöºÞ¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤ò¸ý¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¤Î»ö°Æ¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈ¯À¸ÆüÁ°Æü¤Ç¤¢¤ë8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊÄÅ¹¸å¡¢¥¥Ã¥Á¥óÆâ¤ÎÀ¶ÁÝ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿½¾¶È°÷¤¬¥¢¥¤¥¹ÊÝ´ÉÍÑÎäÅà¸Ë¤Î¾å¤ËÀöºÞÅù¤òÊ®Ì¸¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÑ¶ñ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤ÎÍÑ¶ñ¤«¤éÏ³¤ì½Ð¤¿ÀöºÞ¤¬ÎäÅà¸ËÆâ¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢¥¢¥¤¥¹ÍÆ´ï¤ËÉÕÃå¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»ö°ÆÈ¯À¸¸å¤ËÅà¸ËÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÇÑ´þ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÎäÅà¸ËÆâ¤ÎÀö¾ô¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£²ó¤Î»ö°Æ¤ÎÈ¯À¸¤ò¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Ç¤ÏÅö³ºÍÑ¶ñ¤òÎäÅà¸Ë¤ä¿©´ï¡¢¿©ºà¤Ê¤É¤Î¾åÉô¤Ë¤ÏÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½¾Á°¤è¤ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤ÆÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö°Æ¤Ï¤½¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿¤¿¤áÈ¯À¸¤·¤¿¤â¤Î¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁ´½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÄÌ¤ê¤Îºî¶È¤ÎºÆÅ°Äì¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ÉÍýÂÎÀ©¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£