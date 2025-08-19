「3COINS」に、「りぼん」創刊70周年コラボアイテムが登場！「ときめきトゥナイト」、「ちびまる子ちゃん」など人気作品が全92アイテムに
雑貨店「3COINS」（スリーコインズ）は、創刊70周年を迎えた集英社の少女マンガ雑誌「りぼん」とのコラボレーションアイテムを、9月6日より全国の3COINSならびに公式通販サイト「PAL CLOSET」にて販売する。
今回のコラボでは、世代を超えて愛されている6つのマンガ「ときめきトゥナイト」、「ちびまる子ちゃん」、「姫ちゃんのリボン」、「ママレード・ボーイ」、「ルナティック雑技団」、「ご近所物語」をデザインしたアイテムが登場。
他にも、「りぼん」の表紙がデザインされたポーチやエコバッグをはじめ、名シーンのイラストを用いたステッカーやマグカップ、付録をオマージュした復刻デザイングッズなど全92アイテムがラインナップされている。
商品ラインナップ
・BOOK型メモセット（6種/各330円）
・BOOK型エコバッグ（6種/各1,100円）
・PVCクリアポーチ（6種/各330円）
・ポケットティッシュ（6種/各330円）
・缶入りステッカー（6種/各330円）
・マスキングテープ（6種/各330円）
・トートバッグ（6種/各880円）
・ポーチ（6種/各660円）
・ストックBAG（6種/各550円）
・マグカップ（6種/各770円）
・ツイルポーチ（2種/各330円）
・ミニトートキーホルダー（2種/各330円）
・二つ折り財布（2種/各330円）
・ブリキ小物入れ（2種/各880円）
・貯金箱（2種/各550円）
・ペンケース（2種/各550円）
・レターセット（2種/各330円）
・ペーパーファイル（2種/各330円）
・付箋セット（2種/各330円）
・ペーパーBAG2枚セット（6種/各330円）
・スペシャルBOX（6種/各2,750円）
《ランダムアイテム》
・ミニ巾着（330円）※全6種
・マグネット（330円）※全12種
「りぼん」70周年×3COINSコラボ記念キャンペーンを開催
集英社の少女・女性向けマンガポータルサイト「リマコミ＋（リマコミプラス）」にて、今回のコラボ作品を無料で読めるキャンペーンが順次開催される。
キャンペーン期間：8月19日10時～
対象作品：「ときめきトゥナイト」、「ちびまる子ちゃん」、「姫ちゃんのリボン」、「ママレード・ボーイ」、「ご近所物語」