山本美月さん（球団提供）横浜ＤｅＮＡが２３、２４日のヤクルト戦（横浜）で開催するイベント「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」の１戦目（同２３日）に、俳優の山本美月さんがスペシャルゲストとして出場する。山本さんは芸能界屈指のポケモンファンとして知られ、短編アニメのナレーションなども務めた。試合前にはセレモニアルピッチに挑戦する。山本さんは「大好きなポケモンのイベントに呼んでいただけて光栄です