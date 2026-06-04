今週は東京競馬場で、第76回安田記念（7日／GI、芝1600m）が行われる。有力馬の回避が相次いだ今年は未曾有の大混戦ムードでのレースとなりそうだ。ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬17頭の全頭診断を行う。 ■安田記念2026 出走予定馬全頭診断 ・ウォーターリヒト この馬の成績はわかりやすい。11-2月の寒い時季は【3.2.5.0】と大崩れがない反面、それ以外の月では【1.0.0.8】。すでに6月を