Googleは6月3日（米国時間）、オープンウェイトのマルチモーダルAIモデル「Gemma 4 12B」を発表した。約120億パラメーターの中規模モデルを、16GBのVRAMまたはユニファイドメモリーを備えたPCでローカル実行できるサイズに収めた。マルチモーダル入力とエージェント型AI用途を、ローカル環境で扱いやすくすることを狙ったモデルである。ライセンスはApache 2.0で、「Hugging Face」「Kaggle」から事前学習済みおよび指示チューニン