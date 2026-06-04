元バルセロナFWサミュエル・エトー氏が、スペイン税務当局との間で21年にわたって続いていた法廷闘争に勝利した。エトー氏は、現役時代の2005年度の所得申告を巡り、税務当局から約90万ユーロ（約1億5000万円）の支払いを求められていた。この金額には約40万9000ユーロの追徴課税に加え、125％の制裁金が含まれていた。問題となったのは肖像権収入の扱いだった。税務当局は、エトー氏が得た収入の一部が個人所得として申告されず、