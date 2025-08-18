イモトアヤコ、懐かしの「東京ホルモン娘」相方・バービーとの2ショットを披露！「なんだ!このかっこいいツーショットは」
タレントのイモトアヤコが自身のInstagramを更新。かつて「東京ホルモン娘」として一緒に活動していたタレントのフォーリンラブ・バービーとの2ショット写真を投稿した。
イモトは投稿で「#元東京ホルモン娘 #5連発 #ラジオの現場でよく会う #お互い色つきメガネかけるようになりました #昔ショートコントのブリッジで流していた #恋しさとせつなさと心強さと #おしんり研究所 #すっぴんしゃん」とハッシュタグ付きのコメントを複数投稿している。
この投稿にユーザーからは「お2人さん素敵」「なんだ!このかっこいいツーショットは」「良いツーショットですね」「「東京ホルモン娘」も立派な個性派マミーズになりましたね〜」など、温かいコメントが多く寄せられた。
