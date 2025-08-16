もしそうなら「すぐに捨ててください」 人気占い師が家に置かない「置きがちなもの」





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！







【ぷりあでぃす玲奈】

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと自身のモデル経験から得た知識を活かした美容占いや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。





手放すことで運気も変わる



「最近なんだか調子がよくないな」と感じるとき。そんなときは、人間関係や部屋の中、頭の中など、整理が必要なときです。「そのまま」ため込んでいると気が滞り、よい運気が入ってくるスペースがなくなってしまうんですね。たとえばよくありがちなのが、靴箱には靴に関連するもの以外が入っているという状態。





「良い気が入ってくる」玄関。お仕事で人のおうちを拝見することが多かったのですが、大切なモノやトロフィを靴箱に入れているなんて方をお見かけしたことがあります。風水では、本来その場に置くべきものではないものを、ごちゃ混ぜにして入れてしまうと気が乱れたり、気の流れを邪魔したりするのでよくないとされています。靴箱には、靴に関連するもの以外はいれない、というようにあるべきところに、あるべきものだけがある、という状態がベストなのです。







捨てるべきものと断捨離の「仕方」

≫【全12の方法一覧へ】「捨てると運気が上がる」ゲッターズ飯田さん一番弟子が部屋に置かないモノ