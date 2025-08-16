この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気YouTuberの本間輝明さんが、自身のチャンネルで公開した動画「関西地方でおすすめの光回線6選！（2025年版）」内で、関西に住む人向けの光回線選びについて詳しく解説した。本間さんは動画の中で「関西でおすすめの光回線は、eo光、さすガねっと、NURO光、とくとくBB光、ドコモ光、楽天ひかりの6つです」と結論を示し、それぞれの回線を選ぶべき理由をデータや独自の視点を交えて紹介した。



冒頭では、総務省データを基に関西における光回線各社のシェアを徹底比較し、「eo光が1社で20%から30%ものシェアを持ち、圧倒的な人気」と分析。特に戸建てタイプにおすすめなのはeo光で、「MMD研究所の満足度調査で総合満足度1位、コストパフォーマンスや通信速度、顧客サポート、開通の速さでもすべて1位」という事実を強調した。本間さん自身も「知り合いがeo光10Gbpsプランを導入したところ、実測値で7.4Gbpsという見たこともない速度が出ていて驚いた」と体験談を披露している。



また、新登場のeo光シンプルプランについても「ネット回線のみ、最大通信速度10Gbps、オンラインサポート限定で初年度月額500円と超破格」と詳細な価格情報を分かりやすく解説。「2年目以降も従来の1Gbpsコースと同額で10Gbpsプランが使える。さらに契約縛りもないし、工事費も2年利用すれば実質無料」と、隙のないサービス内容に太鼓判を押した。



マンションの場合は「大阪ガスが提供する“さすガねっと”がおすすめ」とし、「インターネット料金やガス代が毎月割引に。NTT回線、J:COM回線、NURO回線と幅広い回線が選べる点や携帯セット割りも大きなメリット」と具体的な組み合わせ例も紹介。さらに、「J:COM導入済みの賃貸ならJ:COMネットが無料になる場合もある」とアパート暮らしのユーザーにも目配りを見せた。



その他にも「NURO光は独自のダークファイバーで通信速度が速く混雑しにくい」「とくとくBB光は高額キャッシュバックと工事費実質無料が魅力」「ドコモ光や楽天ひかりは各キャリアのスマホセット割やポイント還元が充実」と、ユーザーのライフスタイルに合わせた多様な選択肢を提示している。「光回線が引けない場合はホームルーターという手段も。主要キャリア毎のおすすめも紹介しています」と工事不要の選択肢にも触れた。



