◇セ・リーグ 巨人6―5阪神（2025年8月15日 東京D）

巨人の新守護神、ライデル・マルティネス投手（28＝キューバ）が15日の阪神戦（東京D）で今季45度目のリリーフ登板。4試合連続無失点で両リーグ最多の今季34セーブ目（3勝2敗3ホールド）を挙げ、史上11人目、外国人投手では2017年のサファテ（ソフトバンク）以来2人目となる通算200セーブをマークした。

通算348試合目での200セーブ到達は“ハマの大魔神”と呼ばれた佐々木主浩（横浜）の370試合を上回るNPB最速。また、28歳10カ月での到達は松井裕樹（楽天）の27歳5カ月に次ぐ2番目の年少記録となる。

6―5で迎えた9回に6番手として登板。2番・中野、3番・森下、4番・佐藤輝をいずれもワンバウンドするスプリットで3者連続の空振り三振に仕留めた。

14球での虎退治。一塁側ベンチ前で200セーブの記念ボードを受け取ったマルティネスは笑顔の坂本とグータッチを交わして喜びを分かち合った。

そして、お立ち台に上がると「アリガトウゴザイマス」とまずは日本語で第一声。

節目の200セーブについて聞かれると「本当にいつも支えていただいたファンの皆さん、ありがとうございます。本当にうれしいです。そして今日、父親と母親と自分にとって大切な妻が来てくれてるんですけども、その妻にこの200セーブを捧げたいと思います」と続けた。

愛する家族の前で達成した3者連続奪三振での最速200セーブ。これまで自身の記録に関しては一切興味を示さなかったマルティネスだが、さすがに感極まった様子で「本当に感動しています。昨日キューバから着いたばかりの家族の前で決められて本当にうれしいです。感動しています」と涙を流した。

チームは0―4からの大逆転勝ち。「逆転してくれた味方に感謝したいですし、最後の最後まで諦めないで、食らいついて。最後の最後まで（登板の）チャンスをつくってくれたチームのみんなに感謝したいと思います」と振り返る。

昨季まで所属した中日で通算166セーブ。そして、今季から加入した巨人で34セーブ。ここまでの歩みについて聞かれると、さらに感情が高ぶった。涙を流しては袖でぬぐい、鼻をすすり、言葉が続かない。

コメントの途中で10秒以上も絶句して涙を流す史上最強守護神。

スタンドから励ましの大声援が響くと、なんとか気力を振り絞って「まずはここにたどり着くまで手を抜くことなく、しっかり練習してきた結果だと思います。あとはしっかりサポートしてくれた父親と母親、そして自分の妻、本当にこの家族のおかげだと思っています」と話したが、その声は明らかに震えていた。

それでも、最後は「残りのシーズンまだありますから、しっかりチームが勝てるようにまた積み重ねていきたいと思います」といつものライデルに戻り、最後は「アリガトウゴザイマス」と再び日本語で締めくくった。

▼阿部監督 素晴らしい数字ですけどね。まだまだこれからどんどん数字の伸ばしていって欲しいなと思います。