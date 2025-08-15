【ねこ漫画】「腰とんとんをしろ！」圧をかけてくる猫様のご命令に逆らった下僕の末路【作者に聞く】
【漫画】猫様VS下僕の戦いの一部始終を見る
茶トラのヒュノト、白黒ハチワレのグリちゃん、そして個性豊かな17匹の猫たちと暮らす漫画家のもちこさん(@mogutchecho)。公式ブログ「猫まみれ主婦の日常」で知られるもちこさんが描く、猫と下僕(飼い主)の微笑ましい日常が注目を集めている。
今回紹介する作品は、「腰とんとん」が大好きな猫ヒュノトとのエピソードだ。ある日、もちこさんはヒュノトからの要求をあえて拒否してみることに。果たして、猫様は下僕の反抗をどう受け止めるのか。
このほほえましいエピソードについて、もちこさんに話を聞いた。
19匹もの猫を飼っているもちこさんだが、ヒュノトはもともとクールな性格で、5歳くらいまで人間に一切甘えなかったという。しかし、ある日「腰とんとん」を経験したことでその気持ちよさにハマり、甘えん坊の猫へと激変してしまったそうだ。
特に旦那さんの「腰とんとん」がお気に入りだというヒュノト。旦那さんは、ヒュノトに怒られながら「腰とんとん」をしているうちに、そのコツをつかんだとのこと。「ヒュノトの教育のたまものかもしれません」ともちこさんは笑う。
もちこさん自身も、今でもヒュノトに怒られることがあるという。「腰とんとんをサボったり無視したりすると、耳元で『にゃーっ!!』と怒ってきます」と話してくれた。
実はヒュノトのほかにも、グリちゃんも「腰とんとん」が好きとのこと。グリちゃんの場合は、その要求の仕方が少し特殊で、かわいらしくも癖の強い様子が漫画に描かれているので、こちらもぜひ見てほしい。
取材協力：もちこ(@mogutchecho)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。