¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¡¢14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤Ë3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º»±²¼3A¥¢¥ë¥Ð¥«¡¼¥Àï¤ËÀèÈ¯¡£2²ó0/3¤Ç6°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ3¼ºÅÀ¤È¡¢Í½Äê¤Î3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²ÀÚ¤ì¤º¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¡¦¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥é¡¼¡×¤ÏÅÐÈÄ¸å¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Çº´¡¹ÌÚ¤Î¡È²ÝÂê¡É¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÆóÅð¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£2»à¤«¤é¤âÅðÎÝ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·ÉÔ°Â¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2²ó¤ËÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤â¡¢3²ó¤ÏÀèÆ¬¤«¤éÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2²ó0/3¤ò6°ÂÂÇ¡¢1»Íµå¤ÇÃ¥»°¿¶¤Ï¥¼¥í¤ÈÉÔËÜ°Õ¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Þ¥¹¥Á¡¼¥Î»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¡¦¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥é¡¼¡×¤ÏÅÐÈÄ¸å¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Çº´¡¹ÌÚ¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö°ËâÅª¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÉüµ¢¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤â¡¢¡ÖµåÂ®¤¬Äã²¼¤·¡¢¶õ¿¶¤ê¤¬°ÍÁ³Ã¥¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²ÝÂêÅÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÂÇ¼Ô¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¡¢¤É¤ì¤À¤±¶õ¿¶¤ê¤ò¤È¤ì¤¿¤«¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Î¡ÖWhiffÎ¨¡×¤Ï9.1¡ó¤ÈÄã¤¤¿ôÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µå¼ïÊÌ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡×¤¬Whiff¡ó¤Ï28.6¡ó¡Ê¤ä¤äÍ¥½¨¡Ë¤È¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤¹¤â¡¢¡ÖÂ®µå¡Ê¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¡Ë¡×¤È¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Ï¤¤¤º¤ì¤âWhiff¡ó¤Ï0¡ó¡ÊÄã¤¤¡Ë¤È²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇÂ®¤Ï95.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154¥¥í¡Ë¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤â¡¢41µåÃæ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ï25µå¤ÈÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ©µå¤¬ÂÇ¼Ô¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÍ¶¤¨¤Ê¤¤¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£¤Þ¤¿3ÅðÎÝ¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ²ò·è¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¡£Áá¤±¤ì¤Ð8·î²¼½Ü¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï²ÝÂê¤òÏªÄè¤·¤¿ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë