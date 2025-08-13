Æ£»ÞFW¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥«¡¦¥»¥ó¥´¡¼¥ë¤¬ÆÊÌÚSC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Äº£µ¨J2¥ê¡¼¥°15»î¹ç1ÆÀÅÀ
¡¡ÆÊÌÚSC¤Ï13Æü¡¢Æ£»ÞMYFC¤ÎFW¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥«¡¦¥»¥ó¥´¡¼¥ë¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢Æ£»Þ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥»¥ó¥´¡¼¥ë¤ÏJ2¥ê¡¼¥°15»î¹ç1ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÆÊÌÚSC¤Î³§¤µ¤ó¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥«¡¦¥»¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¾¡Íø¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ£»Þ¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÆ£»ÞMYFC¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢7¤«·î´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤â¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤âËÍ¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»ö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆÊÌÚSC¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Æ£»ÞMYFC¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤Æ£»ÞMYFC¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üFW¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥«¡¦¥»¥ó¥´¡¼¥ë
¢£À¸Ç¯·îÆü
2001Ç¯1·î20Æü(24ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¥¹¥Ú¥¤¥ó
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
189cm/88kg
¢£·ÐÎò
¥¨¥ë¥Á¥§CF U19-¥¨¥ë¥Á¥§CF-¥³¥ë¥·¥§¥ó¥»(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-¥Ø¥Ð¥ëFC(¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢)-Æ£»Þ
