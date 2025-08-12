2025年8月9日（土）から、『フェルム ラ・テール美瑛』の一部店舗とオンラインショップにて『北海道バターケーキ』が発売されています。

『北海道バターケーキ』は、『フェルム ラ・テール美瑛』のシリーズ累計500万個以上を販売している『バターチーズサンド』に続く新作。“幻のバター”とも呼ばれる、昔ながらの製法で作った貴重な国産発酵バターを贅沢に使ったバターケーキです。

“バターを食べるバターケーキ”をイメージして、見た目はまるでバターのような仕上がり。中には、マンデルマッセ生地とバタークリームが重なり、真ん中に味わいのアクセントとなるキャラメルソースが隠れています。

パッケージもまるで本物のバターのようなユニークなデザイン。どこか懐かしさを感じるレトロな雰囲気と、洗練された佇まいなので、贈り物にもぴったりです。

詳細情報

北海道バターケーキ

価格：1個入 1,620円、2個入 3,240円

取り扱い店舗：フェルム ラ・テール美瑛 本店、札幌丸井今井店、新宿伊勢丹店、渋谷 東急フードショー店、エキュート品川店、オンラインショップ

北海道Likers編集部のひとこと

こだわりの北海道産素材で仕立てられた、どこか懐かしくて新しいスイーツが誕生！ 貴重な国産発酵バターを存分に味わうことができる『北海道バターケーキ』は、自分へのご褒美としても、大切な方への贈り物としてもおすすめです◎

