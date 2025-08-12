バターがきいたケチャップライス！ローソン「ボルガライス 」

ローソンは、2025年8月12日(火)から、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。

今回は、ローソン「ボルガライス 」を紹介☆

ローソン「ボルガライス 」

発売日 ：2025年8月12日(火)

税込価格：646円

販売店舗：中部地区のローソン店舗(約1,600店：2025年6月末時点)

中部地区のローソン店舗(約1,600店：2025年6月末時点)(※)では、『からあげクン 北陸製菓監修ビーバー風味』のほか、ご当地グルメ『ボルガライス』など計9品を楽しめます☆

(※)静岡県、愛知県、岐阜県、三重県(一部店舗を除く)、富山県、石川県、福井県(一部店舗を除く)

ローソン「ボルガライス 」は、福井県発祥のご当地グルメで、カツとデミグラスソースをオムライスの上にのせるのが特長の「ボルガライス」をイメージした商品です。

バターがきいたケチャップライスに塩味のたまごとカツをのせ、ケチャップソースがかけられています。

