新登場のひんやりグッズ「ペルチェベスト」

暑さが続くこの季節の観戦にぴったりの瞬間冷却グッズ「ペルチェベスト」が、楽天と西武から登場。話題のアイテムを着用し、実際に球場で野球観戦したパ・リーグ インサイト編集部のスタッフがおすすめポイントを紹介する。

電気を通すと冷たくなるペルチェデバイスが背面3カ所に搭載された「ペルチェベスト」は、瞬時に冷却面が冷たくなり、暑さを緩和することができる“ひんやり”グッズ。楽天モバイルパークではスタッフの猛暑対策として導入されている。

このベストを着て西武本拠地のベルーナドームで試合を観戦したスタッフは「ベストなので重さは分散され、大きな負担にはならなさそうです。上からユニフォームを羽織ると、あまり目立ちません。リュックを背負っても、思っていたほど邪魔になりませんでした」と好印象を語る。

使用感については「デバイスの周辺は冷たい飲み物を当てているくらいの温度感。特に腰のあたりはひんやりした感じが気持ちよかったです。ハンディファンやうちわなど、風を起こすグッズと併用すると快適です。バッテリーとペルチェデバイスを外せば水洗いもできます」と機能面を称賛した。

ベルーナドームでは氷のうスタンドを設置し、使い捨て冷感シートの配布、ミスト設備を導入するなど、各チームの本拠地でさまざまな猛暑対策が成されている。ファンも万全な準備を整えて球場に出かけることで、観戦をより快適に楽しめそうだ。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）