セブンイレブン、片手で食べる『かじるケーキ』2品発売、バニラムース仕立てのクッキークリーム･ベイクドチーズケーキ

セブン‐イレブンは8月12日から、「かじるクッキークリーム バニラムース仕立て」と「かじるベイクドチーズケーキ」を順次発売する。

片手で手軽に食べられる“かじるタイプ”のスイーツとして販売するもの。価格は各280円(税込)。

◆かじるベイクドチーズケーキ

高温短時間で焼き上げることで、表面は香ばしく、内側はなめらかな2つの食感が楽しめるスイーツに仕立てた。クリームチーズとマスカルポーネを使い、隠し味にガストリックソースを加えることでチーズのコクを底上げしたという。焼き菓子のような香ばしい風味ながらも、チルドだから実現可能なクリーミーなくちどけにこだわった。8月12日から全国で順次発売。

セブンイレブン「かじるベイクドチーズケーキ」

◆かじるクッキークリーム バニラムース仕立て

ココアスポンジに、北海道産クリームを使ったバニラムースとほろ苦いココアクッキーを重ねた。ザクっと噛み応えのあるココアクッキーと、ふわっと軽い食感のバニラムースを組み合わせた「ザクふわ食感」が楽しめる。8月12日から全国で順次発売。ただし、沖縄県は8月28日から順次発売。

セブンイレブン「かじるクッキークリーム バニラムース仕立て」