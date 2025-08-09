ÀéÍÕ¤¬ÂçµÜ¤È¤Î¾å°ÌÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÀ©¤¹¡ª¡¡Ä¹ºê¤ÏÊ¿ÏÂµ§Ç°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·àÅªµÕÅ¾¾¡Íø¡¿J2Âè25Àá
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Î5»î¹ç¤¬9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡4°ÌRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤È2°Ì¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö1¡×¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀéÍÕ¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿ÀéÍÕ¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç2°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡1945Ç¯8·î9Æü¤«¤é80Ç¯¡¢Ä¹ºê¤Î¡ØPEACE STADIUM Connected by SoftBank¡Ù¤Ç¤ÏV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£»î¹ç¤Ï18Ê¬¤Ë»¥ËÚ¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¤Ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬2¥´¡¼¥ë¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à7Ê¬¤ËµÕÅ¾¤·¤¿Ä¹ºê¤¬¡¢Ê¿ÏÂµÇ°¥Þ¥Ã¥Á¤òÀ©¤·¡¢ÂçµÜ¤ò¤«¤ï¤·¤Æ4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡FCº£¼£¤Ï¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ò3¡Ý2¤ÇÀ©¤·¤Æ3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤È¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Î²¼°ÌÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÏÉÙ»³¤¬8Ê¬¤ËÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÊ¬¤¬Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÙ»³¤¬¸åÈ¾Áá¡¹¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢2¡Ý2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Î»î¹ç·ë²Ì¤È»ÃÄê½ç°ÌÉ½¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡¡0¡Ý0¡¡Æ£»ÞMYFC
V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¡2¡Ý1¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ
RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¡0¡Ý1¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ
FCº£¼£¡¡3¡Ý2¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¡2¡Ý2¡¡¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³
¢§8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë
18:00¡¡¤¤¤ï¤FC¡¡vs¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ
19:00¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡¡vs¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
19:00¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡¡vs¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯
19:00¡¡°¦É²FC¡¡vs¡¡¥µ¥¬¥óÄ»À´
¢§8·î11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
19:00¡¡¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¡¡vs¡¡¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡¿ÆÀ¼ºÅÀº¹
1°Ì¡¡¿å¸Í¡Ê48¡¿¡Ü18¡Ë
2°Ì¡¡ÀéÍÕ¡Ê45¡¿¡Ü13¡Ë
3°Ì¡¡ÀçÂæ¡Ê42¡¿¡Ü7¡Ë
4°Ì¡¡Ä¹ºê¡Ê42¡¿¡Ü5¡Ë
5°Ì¡¡ÂçµÜ¡Ê41¡¿¡Ü12¡Ë
6°Ì¡¡ÆÁÅç¡Ê41¡¿¡Ü11¡Ë
7°Ì¡¡Ä»À´¡Ê39¡¿¡Ü3¡Ë
8°Ì¡¡ÈØÅÄ¡Ê38¡¿¡Ü5¡Ë
9°Ì¡¡º£¼£¡Ê37¡¿¡Ü6¡Ë
10°Ì¡¡»¥ËÚ¡Ê34¡¿¡Ý9¡Ë
11°Ì¡¡¹ÃÉÜ¡Ê32¡¿¡Ü1¡Ë
12°Ì¡¡Æ£»Þ¡Ê29¡¿¡Ý4¡Ë
13°Ì¡¡ÂçÊ¬¡Ê28¡¿¡Ý4¡Ë
14°Ì¡¡½©ÅÄ¡Ê28¡¿¡Ý11¡Ë
15°Ì¡¡¤¤¤ï¤¡Ê27¡¿¡Ý4¡Ë
16°Ì¡¡»³·Á¡Ê26¡¿¡Ý2¡Ë
17°Ì¡¡·§ËÜ¡Ê24¡¿¡Ý10¡Ë
18°Ì¡¡ÉÙ»³¡Ê23¡¿¡Ý10¡Ë
19°Ì¡¡»³¸ý¡Ê20¡¿¡Ý9¡Ë
20°Ì¡¡°¦É²¡Ê16¡¿¡Ý18¡Ë
