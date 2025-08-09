老舗の日本食レストランに来店

ドジャースの大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手の3人が、地元ロサンゼルスで日本食レストラン「Matsuhisa」に来店。経営者の松久信幸氏が3人との写真を公開し、山本の手元にも注目が集まっている。

カージナルスとの本拠地3連戦を終えてオフだった7日（日本時間8日）に、3人は来店。松久氏はインスタグラムに「Roki’s first participation（朗希が初参加）」と記し、3人と並んだ写真を投稿した。

同店は、1987年に開店した老舗の日本食レストランで、ビバリーヒルズに店舗を構える。ハリウッドセレブら著名人も多く来店する人気店だ。大谷と山本は以前から何度も訪れており、この日、山本も自身のインスタグラムのストーリーズ機能で、投稿を引用する形で来店を報告した。

一方で、山本の手元が気になったファンも。山本は7月のオールスター戦前のレッドカーペットで、スイスの高級時計ブランド「リシャール・ミル」のレッドゴールドとみられる現在は4000万円を超える値段の時計を着用していた。SNSでは「由伸選手の時計が気になる！」「いい時計してるなぁ〜」などのコメントが寄せられた。また、3人の服装にも「皆さんおソロですか。白T、黒パンツ。清潔感あり」「白T被りまくるよねぇ〜」「よく見るとおそろコーデ」と、同じ白シャツを着ていたことに注目するファンの声も見られた。（Full-Count編集部）