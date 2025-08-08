¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¸á¸å10»þ²á¤®¤ë¤â·ÑÂ³»î¹ç¤Ë¤Ê¤é¤º¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤¨¤Ã¡¢22»þ²á¤®¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè4Æü¡¡1²óÀï¡¡¹âÃÎÃæ±û-°½±©¡Ê2025Ç¯8·î8Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Âè4»î¹ç¤Ç¹âÃÎÃæ±û¡Ê¹âÃÎ¡Ë¤È°½±©¡Ê¼¢²ì¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£1-2¤Î9²ó¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç°½±©¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Î¹âÃÎÃæ±û¤ÏÌµÆÀÅÀ¡£2-2¤Ç9²ó¤¬½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¸á¸å10»þ24Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ÑÂ³»î¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢±äÄ¹10²ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤«¤é½ë¤µÂÐºö¤Ç¡¢2ÉôÀ©¤ÎÂè2»î¹ç¤Ï¸á¸å1»þÈ¾¤ò²á¤®¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ÏÆþ¤é¤º¡¢Æ±1»þ45Ê¬¤ò²á¤®¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ç·ÑÂ³»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âè4»î¹ç¤â¸á¸å10»þ¤ò²á¤®¤ì¤Ð¸¶Â§¡¢¿·¤¿¤Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢»öÁ°¤ËÎ¾¹»¤ÎÎ»¾µ¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç»î¹ç¤¬Â³¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢22»þ²á¤®¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡¢¡Öà¸¶Â§á¤ä¤«¤é¡£½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤¤¤¤¡×¡¢¡Ö¤½¤ê¤ã¡¢¤â¤¦°ì²óÍè¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¡×¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à¡¢¤Þ¤À»î¹çÃæ¤À¤Ã¤Æ¡ª¡©¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¡£