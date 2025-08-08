幻の発酵バターで贅沢に♡フェルム ラ・テール美瑛の新作バターケーキ

シリーズ累計500万個以上を売り上げた「バターチーズサンド」で知られるフェルム ラ・テール美瑛から、待望の新作が登場♡今回の主役は、“幻のバター”とも称される、伝統製法で作られた北海道産発酵バター。ひとくちで広がる芳醇な香りと優しい甘さが、どこか懐かしく新しい味わいを生み出します。バター好きの方はもちろん、大切な人への贈り物にもぴったりの逸品です。

幻のバターで叶えた極上の味

シェフパティシエ・バクサがたどり着いたのは、北海道・根釧地区の生乳から作られる貴重な発酵バター。

ヨーロッパの伝統的なドラム式チャーンでじっくり作られ、伸びの良さと豊かな香りが特長です。

この芳醇なバターとフレンチバタークリームの技法を組み合わせることで、軽やかでミルキーな味わいが実現。日本人の味覚にも寄り添う、新感覚のバターケーキが完成しました。

美瑛の素材で仕立てたこだわりの生地

中の生地には、アーモンドパウダーを贅沢に使用した香り高いマンデルマッセ生地を採用。小麦粉は、美瑛産の小麦を江別製粉のF-shipで挽いた「美瑛の空」を使用しています。

これにより、バタークリームのコクと一体感のある口どけを実現。さらに中央にはキャラメルソースを忍ばせ、味わいに奥行きをプラスしています。

レトロ可愛いパッケージも魅力

見た目もまるでバターそのもの！遊び心あるレトロなデザインのパッケージは、どこか懐かしく、それでいて洗練された印象。

贈り物や自分へのご褒美スイーツとしてもぴったりです。特別な素材と丁寧な技術が詰まったバターケーキだからこそ、大切な人と一緒に味わいたくなる上質感です♪

北海道バターケーキ



1個入 価格：1,620円（税込）／2個入 価格：3,240円（税込）

取り扱い店舗：フェルム ラ・テール美瑛 本店／札幌丸井今井店／新宿伊勢丹店／渋谷 東急フードショー店／エキュート品川店／オンラインショップ

※オンラインショップのみ7日より先行予約、お届け15日以降

幻の発酵バターを贅沢に使い、北海道の素材で丁寧に作られた「北海道バターケーキ」は、まさにバターを食べるスイーツ。

ひとくちで心ほどけるような優しい甘さと香りに包まれて、大切な人との時間をより特別なものにしてくれます。

発売は2025年8月9日（土）、オンラインでは7日より先行予約スタート。贈って嬉しい、食べて幸せな逸品をぜひお楽しみください♡