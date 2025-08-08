Instagramアカウント「ドッグランBoo」に投稿されたのは、10年間も自由を奪われていた猫のその後の姿。自由を得た現在の姿に、視聴者からは「10年間、良く頑張ったね」「10年も自由を制限されてたなんて、怒りを通り越して悲しすぎます」と労いや驚きのコメントが寄せられています。

【動画：『10年間も鎖につながれていた猫』が保護されてから1年…】

10年間もつながれて暮らしていた猫

投稿主さんのおうちにいるのは、保護猫の「愛ちゃん」。保護される前の10年間は、つながれるかケージに入れられるかの生活で、まったく自由がなかったそうです。長毛種の愛ちゃんは、汚れと毛玉だらけだったといいます。

投稿主さんのおうちに迎えられた愛ちゃんは、自由に歩き回ることも外を眺めることも何もかもが初めて。最初はすべてが怖かったかもしれませんが、今は少しずつ慣れていき、外を見るようになったそうです。

おうちには大きな家族も

投稿主さんのおうちには、ボーダーコリーの優ちゃんもいます。おそらく愛ちゃんにとっては初めて見る『犬』だったのではないでしょうか。ボーダーコリーは体が大きいので、慣れるまでには時間がかかりそうですが…？

人間の優しさと愛情をたっぷり注がれている優ちゃんは、とにかく“あまあま”なのだとか。投稿主さんが愛ちゃんにかまっていると「僕を見て！」と必ず寄ってくるそうです。やきもちを焼いてしまうのですね。

『愛』を学ぶ愛ちゃん

ボーダーコリーの優ちゃんは、新しく家族になった愛ちゃんにもぐいぐい寄っていくそう。そんな優ちゃんを、愛ちゃんも戸惑いつつ受け入れるようになったといいます。これまで愛情を受けることなく過ごしてきた愛ちゃんには、ちょっと強引なくらいがちょうどいいのかもしれませんね。

実は、愛ちゃんの名前は投稿主さんが「これからは愛されるように」という思いを込めてつけたもの。今では愛ちゃんも優ちゃんと同じく“ママっ子”になり、甘えること、愛されることを覚えたようです。

10年という長い月日を不自由に暮らしてきた愛ちゃんには、心優しい視聴者から「幸せな残り猫生送ってね」「たくさん愛されて長生きしてね」「たくさんの素晴らしい思い出を作っていきましょう！」と温かいコメントが届いているようです。

Instagramアカウント「ドッグランBoo」には、愛ちゃんが保護された当時の様子も投稿されています。少しずつ『自由な生活』を覚えていく愛ちゃんの姿を見ると、当たり前のことが幸せなのだと気づかされますね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ドッグランBoo」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。