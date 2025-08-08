7日第1試合の「横浜-敦賀気比」などが8日に順延

第107回全国高校野球選手権は7日、予定されていた午前の部2試合が天候不良のため雨天順延となることが決定した。これに伴い、実施予定だった「横浜（神奈川）-敦賀気比（福井）」と「高知中央-綾羽（滋賀）」が8日の夕方の部へ順延に。「やばすぎる日程」「めっちゃ楽しみ」とSNS上がざわついている。

8日は午前の部で第1試合「智弁和歌山−花巻東（岩手）」、第2試合「東洋大姫路（兵庫）-済美（愛媛）」が当初の予定通り行われるが、“雨のいたずら”により高校きっての名門校が出揃った。智弁和歌山、東洋大姫路、済美が全国制覇の経験があり、横浜は今春の選抜で優勝。松坂大輔を擁した1998年以来となる、春夏連覇に期待がかかっている。敦賀気比も2014年の選抜を制しており、第1試合から超豪華カードとなっている。

朝8時から注目の試合ばかりとあり、「甲子園へ行きたいの1択」「激アツ」「朝から目が離せない」「有給使っちゃいますか？ ぐらいの組み合わせ……」「優勝経験校がすごい揃ってるなと思った」「8日の組み合わせアツすぎん？」とファンも注目している。（Full-Count編集部）