ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¡¿·ºî±Ç²è¤Ï¼Â¼ÌË®²è¤Ç1°ÌÈ¯¿Ê¡ªÂ¿Ë»¤¹¤®¤ëÀëÅÁ»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡Ä¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤ë¤Î¤ÏÍÂ¼²Í½ã»÷ºÊ
¡¡8·î1Æü¡¢¡ÖDOCTOR¡×¡ÖNURSE¡×¤È¶»¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅìµþ¡¦ÀÖºä¤Ë¸½¤ì¤¿3¿Í¤Î¡È°åÎÅ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡É¡£Ãæ¿´¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ïº£ºÇ¤âË»¤·¤¤ÇÐÍ¥¤Î1¿Í¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤À¡£
¡ÖÆ±Æü¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎÈÖÀë¤Î¤¿¤á¡¢¼ç±é¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¤È¶¦±é¼Ô¤Î¹¾¸ýÍÎ²ð¤µ¤ó¡¢ºÚ¡¹½ï¤µ¤ó¤¬ÁáÄ«¤«¤éTBS¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤òÅÅÇÈ¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØN¥¹¥¿¡Ù¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¥Ö¡¼¥Ê¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¤È¤â¤ËÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¤«¤Ê¤êµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÚ¡¹½ï¤µ¤ó¤Ï¥ê¥ÏÃæ¤Ï¾åÃå¤òÃ¦¤¤¤ÇÈ¾Âµ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤ËÆþ¤ë¤ÈÌòÊÁÆ±ÍÍ¤Ë¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï·ÝÇ½¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¤»þ¤Ç100¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬»£±Æ¾ì½ê¤ËµÍ¤á¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯Ä¾Á°¤Þ¤ÇÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á´ÑÍ÷µÒ¤Ï¤ï¤º¤«1¿Í¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÄÌ¹Ô¿Í¡Ë
¡¡ÈÖÀë¤Ç¤ÏÅ·¸õ¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±Ç²è¤ÏÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï±Ç²è»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤À¡£
¡Ö2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Á°ºî¡Ø·à¾ìÈÇTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡Ù¤ÏÌó45²¯±ß¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¸ø³«¤«¤é3Æü´Ö¤Ç9.1²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡ËÁá¤¯¤âÁ°ºî¤ò¾å²ó¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇµÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½éÆü¤«¤é3Æü´Ö¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤ÎµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¼ç±é¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬Ìó3²¯7ÀéËü±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡2021Ç¯7·î¤Ë¡ØÆüÍË·à¾ì¡ÙÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¡£ËÜ»ï¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤ÎÊÌ¥¯¡¼¥ë¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Î»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
¡Ö5·î¤´¤í¤«¤éÅìµþ¹Ù³°¤Î¾ð½ï¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤Î°ì³Ñ¤ÇÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬ÅÙ¡¹ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¥¯¡¼¥ë¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð7·î´ü¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÂ¿Ë»¤æ¤¨¤Î ¡È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÊÑ¹¹¡É¤ò¡ØÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢Æ±±Ç²è¤È¸ø³«»þ´ü¤¬Èï¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÆüÍË·à¾ì¤ÎÊüÁ÷»þ´ü¤ò¤º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹¤¤²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò·Ð¤ÆÇä¤ì¤Ã»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìòºî¤ê¤Ø¤Î»ÑÀª¤¬¶È³¦¿ï°ì¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï½½¿ô¥¥í¤â¤ÎÂÎ½Å¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤Û¤É¡£Âç³Ø»þÂå¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¡¢·ëº§14¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¤âµ®½Å¤ÊµÙÆü¤ÏºÊ¤ÈÉ×ÉØ¿åÆþ¤é¤º¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£±ü¤µ¤ó¤ÏÍÂ¼²Í½ã»÷¤ÎÈþ¿Í¤Ç¤¹¡£ÈÖÀë¤Ë»£±Æ¤È¡¢Â¿Ë»¤ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¥Î¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò´Ó¤¯ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¹¥´¶ÅÙ¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢¡Ø2025Ç¯¾åÈ¾´üTV-CM¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤ÏÊüÁ÷²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó¤ò¾å²ó¤ëÂè2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»ëÄ°Î¨¤òÁÀ¤¨¤ëÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤ß¤¿¤¤¶È³¦¿Í¤Ï¿ôÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÇ¯Ã±°Ì¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ÎëÌÚ¤ÎÌö¿Ê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£