【ANAクラウンプラザホテル大阪】桃とマスカットがきらめく夏のアフタヌーンティー
ANAクラウンプラザホテル大阪では、桃のやさしい甘さとマスカットの爽やかさを一度に楽しめるピンクアフタヌーンティー”Peach & Muscat”を開催中！9月15日までの期間限定です。桃とシャインマスカットのパルフェ、桃のチーズケーキ 、桃のスープなど13種のスイーツとセイボリーがラインナップ。1階の「ロビーラウンジ」の遊び心あふれる空間で華やかでフルーティーなアフタヌーンティーをお楽しみください。
桃とマスカットで彩る夏のご褒美時間
みずみずしい桃とマスカットをふんだんに使った、ピンクがテーマのアフタヌーンティー。
果実のやさしい甘さに寄り添うスイーツと、色と香りをまとったセイボリーが、ティースタンドを華やかに彩ります。
ポップで上品な世界観に心ときめく、夏だけの特別なティータイムを。
【ダッキーダック】桃のショートケーキが話題♡今だけの贅沢スイーツ
ウェルカムドリンク《ピーチフィズ》
グラスの中でシュワっと弾ける爽やかな桃の炭酸ドリンク。赤と白のストローがアクセントになった、夏にぴったりのウェルカムドリンクです。果実の甘みと炭酸の軽やかさが調和し、ひと口目から涼やかな気分に。
桃とシャインマスカットのパルフェ
グラスの中には、まろやかな桃のムースとジュレ。グラスの上にはピンクのチョコレートプレートを重ね、シャインマスカットとシャンティクリームを華やかにトッピング。味わいとビジュアル、どちらも心ときめく一品です。
ピンクのチョコレートを外すと、ふんわりとした桃のムースが現れます。ジュレの透明感とムースのやわらかな質感が重なり合い、桃の甘さが口いっぱいに広がります。グラスの底のラズベリーソースとフレッシュな桃と一緒にお召し上がりください。
１段目：フルーツの魅力がきらめく華やかさ
《桃のチーズケーキ》
ふんわりとまろやかなチーズケーキに、ほんのりと香る桃の風味。やさしい酸味と甘さのバランスが心地よく、しっとりとした口どけが広がります。中に忍ばせた桃の果肉がアクセントに。
《シャインマスカットのロールケーキ》
ピンク色のスポンジが可愛すぎます！甘さ控えめのシャンティがシャインマスカットの甘さを引き立て、上品な味わいに仕上がっています。
《シャインマスカットのジュレ》
透き通るジュレが、フレッシュなシャインマスカットの美味しさを引き出し、みずみずしい果実感が口いっぱいに広がります。
涼やかなグラスデザートです。
《シャインマスカットマカロン》
シャインマスカットが花びらのように並べられた、可憐で華やかなマカロン。ジューシーな果実とクリームの甘さが絶妙に重なり合い、見た目の愛らしさと美味しさを楽しめます。
《桃のムース》
なめらかな桃のムースに、やさしい甘さの白桃と華やかなチョコレート細工を重ねた一品。土台のサブレとあわせて食感の違いも楽しめる、繊細で上品な美味しさです。
２段目：エレガントなスイーツ
《桃のジュレ》
優しい甘さのミルクジュレの上に、桃のコンポートを角切りでたっぷりと。
果肉の存在感がしっかりと感じられ、桃の爽やかさと甘さを堪能できます。
《ピンクピーチロールケーキ》
大きな桃のコンポートがのった、エレガントなロールケーキ。桃の優しい甘さと美味しさが魅力的！
《シャインマスカットのタルトレット》
アーモンドの甘さが広がるタルトの上に、まるごとのシャインマスカットをのせた可愛いタルト。
ホワイトチョコのおしゃれなデコレーションがポイントに！
３段目：果実と旨みが寄り添うセイボリー
《桃とサーモンのメルバトースト》
サーモンがまるで薔薇のよう！薔薇の芯には桃のスライスを使い、甘さを添えています。
シャインマスカットの葉も美しい、私のイチオシの美味しさです。
《シャインマスカットと鴨のスモーク》
シャインマスカットの爽やかな甘さがしっとりとした鴨の旨みを引き立て、ひとくちごと口いっぱいに美味しさが広がります。
《桃のスープ アボカドムース》
桃のやさしい甘さが広がる、まろやかなビシソワーズ風の冷製スープ。中に隠れたアボカドムースがクリーミーなコクを添え、とても美味しいです。
スコーン プレーン＆レーズン
さっくりと焼き上げたプレーンとレーズンの2種のスコーンに、ヨーグルトシャンティ、レモンハチミツ、果実感たっぷりの桃ジャムを添えて。桃ジャムは果実感たっぷりで、私のお気に入りです。
華やかに彩る遊び心のディスプレイ
赤やカラフルなボールがあしらわれたディスプレイは、写真を撮りたくなるほどの華やかさ。
洗練された遊び心が、空間全体を軽やかに演出していました。
最後のピンクアフタヌーンティーへ
まもなくグランドフィナーレを迎える、ANAクラウンプラザホテル大阪のピンクアフタヌーンティー。9月16日からは“Special thanks”の想いを込めたラストシーズンがスタートします。
閉館前に味わう、最後のアフタヌーンティー。心に残る、特別なひとときをぜひ。
詳細
■Pink Afternoon Tea ～with Melon～
2025年7月1日(火)～ 2025年9月15日(月・祝)
月～土 1:00p.m.～ 6:30p.m. (8:30p.m. Close)
日・祝 1:00p.m.～ 5:30p.m. (7:30p.m. Close)
おひとり様 6,800 円(税込・サービス料込)
※前日3:00p.m.までの予約制 ※2時間制
■ロビーラウンジ
大阪府大阪市北区堂島浜1-3-1
ANA クラウンプラザホテル大阪 1F
TEL:06-6347-1112