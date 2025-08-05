¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¤¤ì¤¤¡×¤Ê¹â¿ÈÄ¹½÷Í¥¤Ë´¶Æ°¡ÄÂÔË¾¤Î¡È³®Àû¡É¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡×
½÷Í¥¤Î²ÃÆ£²Æ´õ¤µ¤ó¤¬27Æü¤Ë¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á
¡¡ÆÍÁ³ÆÏ¤¤¤¿Èþ½÷¤ÎÀ¸À¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ÚÅ·¤Ï5Æü¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç27Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤Ç¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²ÃÆ£²Æ´õ¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Î³Ú¤·¤ß¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Ô¡¼¥Á¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÅöÆüÀèÃå5000Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡ÖTOHOKU PRIDE¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à2025¡×¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö°ì½ï¤ËÃå¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È¾Ð´é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£43ÉÃ¤ÎÆ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Ø¤Ð¤Ê¡Á¡×¡Ê¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡Á¡×¤Î°ÕÌ£¡Ë¤È½©ÅÄÊÛ¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Î¤Û¤«¡¢»î¹çÁ°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë½©ÅÄ¤Î¤³¤Þ¤Á¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë°ìÀï¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡6·î30Æü¤ËµåÃÄ¤¬²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎÈ´Å§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤éÌó1¤«·î¡¢¿·¤·¤¯ÆÏ¤¤¤¿Æ°²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ê³¡£¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¤¤ì¤¤¤Ç¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀçÂæ¤Ë¤âÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö»ä¤ÎÃÏ¸µ¡¢½©ÅÄ¸©¤Ç¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ï¼Â¤Ï2²óÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡º£²ó¤â¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¡¢»ä¤â¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÅØ¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È³®ÀûÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë