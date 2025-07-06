¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬º£²Æ6¿ÍÌÜ¤ÎÊä¶¯¡ª¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½DF¥Ç¡¦¥«¥¤¥Ú¥ë¤òÌó34²¯±ß¤Ç³ÍÆÀ

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Our new Seagull! 💙🤍 pic.twitter.com/HSnC7UmKqL— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 5, 2025