20ºÐÆüËÜ¿Í¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤Ø¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤Î»þ¤¬¡×¡¡¥Á¡¼¥àÎ¥Ã¦·èÄê¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¼ä¤·¤¤¡×
¹â°æ¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï6·î30Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤Ø¤Î¼êÂ³¤¤Î¤¿¤á7·î5Æü¤ÎJ1Âè23Àá¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ËJ1¤ÎºÇÍ¥½¨¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿20ºÐ¤Î¹â°æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ç4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ºòÇ¯9·î¤Î2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¶¦ºÅ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¡¢Ãæ¹ñÀï¤¬ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤À¤Ã¤¿¡£±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖBBC¡×¤Ç¤Ï¡¢²¤½£¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤¬°ÜÀÒ¶â500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó9²¯9000Ëü±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ï¹â°æ¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢7/5¡ÊÅÚ¡Ë¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ë·èÄê¼¡Âè¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢7/5¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè23Àá ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¤Î»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¹â°æ¹¬ÂçÁª¼ê¤è¤ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¤´°§»¢¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢7/6¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤Î»þ¤¬¡×¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¼ä¤·¤¤¡×¡Ö¸Ø¤é¤·¤¤¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤±¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¡Ä¡×¤È¡¢´üÂÔ¤ÈÀËÊÌ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤ò¾¡¤ÁÅÀ6º¹¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÀîºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£¹â°æ¤Ï¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÀîºê¤Ø¤Î¡ÈÃÖ¤ÅÚ»º¡É¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯°ÊÍè4¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¯1¾¡¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë