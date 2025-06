鹿島敗戦、柏は激闘ドロー　直接対決を制した神戸が3位浮上…横浜FMは苦境続く／J1第21節

2025明治安田J1リーグ第21節の7試合が21日に行われた。首位鹿島アントラーズは、敵地でFC町田ゼルビアに敗戦。前半劣勢で2失点を喫すると、後半終盤に鈴木優磨がPKで1点を奪い返したものの、1−2で敗れた。追いかける柏レイソルは、3位京都サンガF.C.と直接対決。柏は3度リードしたものの京都に3度追いつかれ、鹿島との勝ち点差を「1」に縮めることはできなかった。

■J1第21節

■順位表

アルビレックス新潟は前半だけで5点が生まれた打ち合いの末、アビスパ福岡に逆転負けを喫して降格圏から脱出ならず。今季2度目の監督交代を行った横浜F・マリノスは、ホームでファジアーノ岡山に敗れて連敗を喫した。上位進出をうかがう川崎フロンターレとヴィッセル神戸の直接対決は、神戸に軍配が上がった。宮代大聖が古巣相手に2ゴールを挙げて逆転勝利。神戸は京都をかわして3位に浮上した。セレッソ大阪はルーカス・フェルナンデスの2アシストからラファエル・ハットンとチアゴ・アンドラーデがそれぞれ得点を挙げて、東京ヴェルディに競り勝って5試合無敗に。名古屋グランパスは先制点を守りきれず、清水エスパルスと引き分けた。今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。▼6月21日(土)FC町田ゼルビア 2−1 鹿島アントラーズアビスパ福岡 3−2 アルビレックス新潟セレッソ大阪 2−1 東京ヴェルディ柏レイソル 3−3 京都サンガF.C.川崎フロンターレ 1−2 ヴィッセル神戸横浜F・マリノス 0−1 ファジアーノ岡山名古屋グランパス 1−1 清水エスパルス▼6月22日(日)18:00 横浜FC vs サンフレッチェ広島18:30 ガンバ大阪 vs FC東京▼7月23日(水)19:30 浦和レッズ vs 湘南ベルマーレ※()内は勝ち点/得失点差1位 鹿島(41/+13)2位 柏(38/+8)3位 神戸(36/+6)4位 京都(35/+8)5位 浦和(34/+6)6位 C大阪(33/+5)7位 広島(33/+6)8位 川崎F(32/+11)9位 町田(31/+1)10位 福岡(29/−2)11位 清水(27/0)12位 岡山(27/−1)13位 G大阪(25/−4)14位 名古屋(24/−3)15位 東京V(24/−9)16位 湘南(22/−10)17位 FC東京(20/−9)18位 新潟(19/−8)19位 横浜FC(19/−8)20位 横浜FM(14/−10)