ケルンに本拠を置くドイツのフラッグ・キャリア、ルフトハンザドイツ航空は、2025年6月現在、羽田からフランクフルトとミュンヘンに毎日運航しています。

さて、国際線の楽しみといえば、各エアラインごとに特色のある機内食ではないでしょうか。

今回、羽田国際空港からフランクフルト国際空港までのLH717便とフランクフルト国際空港から羽田国際空港までのLH716便のエコノミークラスに搭乗してきました。本記事ではそのフライトで実際に食べた機内食をご紹介します。

羽田空港からLH717便にてフランクフルト空港へ

羽田空港からフランクフルト空港に運航するLH717便(Boeing 747-8)は、11時45分に羽田を飛び立ち、19時にフランクフルトに到着します。(2025年3月31日〜10月25日のスケジュール)

キャビンアテンダントさんのにこやかな挨拶に迎えられ、機内へ。シートは3・4・3の配置で、各席にパーソナルモニターがついています。

羽田を飛び立って水平飛行に入ると、ほどなくしてドリンクとスナックのサービスがありました。機内では、スパークリングワイン、ワイン(赤・白)、ビール、ジュース、コーヒー、紅茶といった種類豊富な飲み物を無料でいただけます。

その後、1回目の機内食(昼食)が提供されました。前菜は鶏むね肉とかぼちゃサラダ、細巻き寿司、主菜はフリッジパスタトマトソースまたは豚の生姜焼き丼から好きなほうを選べます。写真は豚の生姜焼き丼で、甘辛く、万人受けしそうな味付けでした。

デザートは、オペラケーキ 生クリーム添え。食後には温かいお茶やコーヒーをいただけます。

飛行機は日本から北東へと航路をとり、ロシアとアラスカの間のベーリング海峡を抜けて、北極圏へ。窓からは氷雪に覆われた凍土と流氷が見えました。

機内食は離陸後と着陸前の2回ですが、その間に一度軽食のサービスがあり、鮭おにぎり、またはケーキをいただけました。小腹が空く時間帯なので、ありがたかったです。

飛行機は北極圏からグリーンランドの端を通り、ノルウェー、そしてデンマーク上空を通過しました。

ドイツが近づいた頃、2回目の機内食(夕食)の提供がありました。大豆ミートのベジタリアンボロネーゼパスタとフルーツです。パスタは蓋を剥がすのが大変なほど熱々で、体が温まりました。

その後、機体は高度を下げて着陸態勢に入り、ほぼ定刻通りフランクフルト空港に到着。

まだ外が明るい時間に到着できるスケジュールなので、宿泊先への移動もしやすいです。

ターミナル1に隣接した地下に近距離駅があり、フランクフルト空港駅からフランクフルト中央駅へは近距離列車(Sバーン)で10〜15分ほどでアクセスできます。

フランクフルト空港からLH716便にて羽田空港へ

復路のLH716便(Boeing 747-8)は、14時にフランクフルト空港を飛び立ち、翌朝9時50分に羽田空港に到着します。(2025年3月31日〜10月25日のスケジュール)

往路と同じ機体で、シートは3・4・3の配置です。

ドリンクとスナックのサービス。スパークリングワインがとてもおいしいです。

復路は、往路とは異なり、ヨーロッパ大陸から黒海を抜け、中国上空を通る航路でした。

1回目の機内食は、前菜がそばと細巻き寿司、主菜がトマトソースのラビオリ(パスタ)、フルーツ。前菜も主菜も主食のような気がしてしまうのですが、ラビオリが温かくておいしかったです。

中国上空を抜け、日本が近づいてきた頃、2回目の機内食(朝食)が提供されました。

朝食は温かい卵料理、ヨーグルト、シリアルバー。熱々のコーヒーと一緒にいただきました。食後にルフトハンザドイツ航空のロゴ入りのリンツのチョコレートが配られたのもうれしかったです。

朝食を食べていると、眼下に日本が見えてきました。夜の間、機内でよく眠れたので、あっという間に感じます。

ルフトハンザドイツ航空の羽田〜フランクフルト便は、往路復路ともにお昼近いフライトなので、空港アクセスが容易、直行便のため疲れにくく、現地でアクティブに楽しめる旅になりました。

なお、本記事は2025年5月下旬の搭乗体験をもとに書いていますが、航路や機体、運航スケジュールなどは変更になる場合があります。航空券の最新情報はルフトハンザドイツ航空 公式サイトにてご確認ください。

