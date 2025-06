『THE LAST OF US』シーズン2、吹替版が配信開始！山寺宏一らキャストからのコメント公開

HBOオリジナルドラマ『THE LAST OF US』シーズン2の日本語吹替版が、6月2日(月)よりU-NEXTにて独占配信開始。本日より、吹替版予告編と、吹替を務める山寺宏一、潘めぐみ、高橋広樹、森なな子、嶋村侑、杉田智和、6名のテキストコメントが公開された。

『THE LAST OF US』シーズン2待望の日本語吹替版が配信開始

人気ゲームを原作に、文明崩壊後のアメリカで出会ったジョエルとエリーの旅を描くHBOオリジナルドラマ『THE LAST OF US』。緊迫のバトルや圧巻の映像美、濃密な人間ドラマが評価され、第75回エミー賞で24部門にノミネートされるなど大ヒットを記録した。4月より配信開始したシーズン2は、2020年発売のゲーム版の続編「The Last of Us Part II」の物語が新たにドラマ化され、前作から5年後を舞台に、ジョエルとエリー、そしてアビーほか新たな登場人物が繰り広げる壮絶な「復讐」の物語が描かれる。

本日配信開始となる日本語吹替版では、前シーズンから続投の山寺宏一、潘めぐみ、高橋広樹に加え、新たに森なな子、嶋村侑、杉田智和ら豪華声優が新キャラクターの日本語吹き替えを担当。日本でも多くのファンを持つゲーム版のキャラクターボイスを務めた人気声優が、ドラマシリーズでも同じ人物の吹き替えを務める。字幕版配信時から待望の声が多かった、ゲーム版と同キャストによる日本語吹替版がいよいよ配信開始。2020年発売のゲーム版から約5年ぶりの

再集結を果たした6名のキャストよりテキストコメントが到着した。

ジョエル役:山寺宏一



【吹き替え続投への意気込み】

大好きなジョエルをまた演じられて嬉しく思います。ペドロ・パスカルさんの演技が素晴らしいので、日本語でしっかり表現したいです。

【シーズン2でジョエルの見どころ】

エリーとすれ違いながらも心を通わせる回想、特にゲームでも印象深かった博物館のシーンは必見だと思います!

エリー役:潘めぐみ



【吹き替え続投への意気込み】

ゲームを収録した6年前、もう二度と出来ない想いと経験をしましたが、もう一度、この抗えない運命と向き合う覚悟を持って…。

【シーズン2でエリーの見どころ】

エリーとして、ジョエルと過ごし、彼を想うシーンのすべてが、今は頭から離れません。

トミー役:高橋広樹

【吹き替え続投への意気込み】

再びラスアスの世界に戻ってくることが出来て大変嬉しく思います。精一杯演じさせて頂きますので何卒お楽しみに!

【シーズン2でトミーの見どころ】

今回もとにかく、大変です。エリーの成長、トミーの奮闘、そして…。筆舌に尽くし難いほどで、とにかく全てが、必見です!

アビー役:森なな子

【ゲーム版と同じアビーの吹き替えに臨む意気込み】

再びアビーという人を演じられることがとても嬉しかったのと同時に、再びこのラスアスの世界に戻ってくるのかと、武者震いのような、身が引き締まる思いでおります。ゲーム版での彼女を承継しつつ、ドラマ版アビー像もしっかり掘り下げて表現したいです。

【ドラマ版ラスアスの魅力を一言】

ゲームとはまた違う、キャラクターの表情や感情、空気を感じられること、俯瞰的に物語に没頭できること、ではないでしょうか。

ディーナ役:嶋村侑

【ゲーム版と同じディーナの吹き替えに臨む意気込み】

ディーナはドラマでも変わらず魅力的で、エリーと同じく私も彼女に惚れ込んでいます。また演じられるなんて夢のようです。

【ドラマ版ラスアスの魅力を一言】

ゲームの景色がドラマとして落とし込まれていて、緊張感も更に高まっているように感じます。是非、楽しんでほしいです!

ジェシー役:杉田智和

【ゲーム版と同じジェシーの吹き替えに臨む意気込み】

出演者はそれぞれ、相容れない何かを常に抱えています。落とさず、砕かず…

【ドラマ版ラスアスの魅力を一言】

一言で表現出来たら、世界はこうなっていないのでは?

ドラマ『THE LAST OF US』シーズン2の日本語吹替版は、本日より第1話が配信開始。本日公開の吹替版予告編と合わせて、ぜひ楽しんでみよう。

■THE LAST OF US シーズン2|吹替版予告編

https://youtu.be/MbkyD4xrQlI?feature=shared

(海外ドラマNAVI)