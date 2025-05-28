NCT WISH¤¬³ùÁÒ¤ÎÆüËÜ²È²°¤Ç²ÆµÙ¤ß¡ª1Ç¯Á°¤Î»£±Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¸ø³«¤Ë¡ÖÂº¤¯¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¢£¥é¥à¥ÍÉÓ¤ò°Ï¤ß¡¢ÏÂ¼¼¤Îµï´Ö¤Ë½¸¤Þ¤ëNCT WISH
¡ÚÆ°²è¡ÛÀÄ½Õ¥àー¥É¤¬âÁ¤·¤¤¡ª³ùÁÒ¤Ç²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ëNCT WISH
NCT WISH¡Ê¥¨¥Ì¥·ー¥Æ¥£ー¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ÆüËÜ¤Ç²Æ¤ò³Ú¤·¤àÆ°²è¤¬¡¢¡ÖÌþ¤·¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏNCT WISH¤Î¼Ì¿¿Å¸¡ØONE SUMMER WISH¡Ù¤Î»£±Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡£»£±Æ¤ÏÆüËÜ¤Î³ùÁÒ¤Ë¤Æ¡¢1Ç¯Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÆüËÜ²È²°¤òË¬¤ì¡¢YUSHI¡Ê¥æ¥¦¥·¡Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Á¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤ÎSION¡Ê¥·¥ª¥ó¡Ë¤Ï¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤Î²È¤Î¤è¤¦¤À¤ÈÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ç¤ÏÏÂ¼¼¤Î´ù¤ò°Ï¤ß¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤¬¥é¥à¥Í¤ÎÉÓ¤äÂÌ²Û»Ò¤ò°Ï¤ó¤Ç¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥Õ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥ÉÆ°²è¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¬¥¹¥¤¥«¥Ðー¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤ª³¨ÉÁ¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´¤Î°ðÂ¼¥öºê±Ø¶á¤¯¤ò»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢³¤±è¤¤¤Çº½Í·¤Ó¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÀÄ½Õ¥àー¥ÉËþºÜ¤Ê¥·ー¥ó¤¬Â³¤¯¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ïº£Ç¯5·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Ì¿¿Å¸¤Î²ñ¾ì¤ò¥á¥ó¥Ðー¤¬Ë¬¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¼ý¤á¤é¤ì¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤â¸«¤»¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¤¹¤®¤Æ¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¥¦¥£¥·¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÀÄ½Õ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¡ÖÂº¤¯¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡Ä¡×¡Ö1Ç¯Á°¤Î²Æ¤Î¥¦¥£¥·¤¬ÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤Î½Ö´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¼Ì¿¿Å¸¡ØONE SUMMER WISH¡Ù¤Ï¡¢6·î28Æü¤«¤é7·î13Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£