農業法人深作農園は、2025年2月23日開催の日本最大級のサツマイモ品評会「さつまいも博2025」にて、日本さつまいもサミット殿堂入り農家第1号に認定されました。

農業法人深作農園

農業法人深作農園は、2025年2月23日開催の日本最大級のサツマイモ品評会「さつまいも博2025」にて、日本さつまいもサミット殿堂入り農家第1号に認定!

認定報告のため、2025年4月25日大井川茨城県知事へ表敬訪問をおこないました。

茨城県知事への表敬訪問の様子

■『日本さつまいもサミット殿堂入り(第1号)』認定について

さつまいもに関わる全ての方に喜びを与えるために組織された「さつまいも博」は、さいたまスーパーアリーナけやきひろばにて、全国から優れたサツマイモ生産者を見いだし、広く社会に農業への関心を醸成していく目的で毎年開催しています。

サツマイモの品種ごとの日本一と生産農家日本一としての品評会を2020年にスタートし、2025年までに6回開催。

深作農園はサツマイモ品種日本一を決める「さつまいも・オブ・ザ・イヤー」のべにはるか部門(19〜20)、生産農家日本一を決める「ファーマーズ・オブ・ザ・イヤー」を2回(19〜20、21〜22)の合わせて3回受賞を重ねてまいりました。

過去複数回・多方面にわたる受賞歴に加え、「さつまいも博」への貢献、およびさつまいも生産のみに留まらず多角的な事業展開によって生産農家の先駆者となっている姿勢が評価され、今回『日本さつまいもサミット殿堂入り(第1号)』として認定されました。

日本さつまいもサミット殿堂入り第1号認定書

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「さつまいも博2025」にて 日本さつまいもサミット殿堂入り農家第1号に認定!農業法人深作農園 appeared first on Dtimes.